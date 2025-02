Les quatre infos à retenir : Juliette Dodu, Macron, Gillot et billets d'avion

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi soir 6 février 2025 : - Saint-Denis : au collège Juliette Dodu, les élèves mobilisés contre la chaleur dans les salles de classe - Emmanuel Macron décapité sur un tableau en Guadeloupe : le président porte plainte contre X - Modernisation, réfection, extension : de grands projets à venir pour l'aéroport Roland Garros - Billets d'avion : pas de hausse de la taxe de solidarité pour les Outre-mer

Saint-Denis : au collège Juliette Dodu, les élèves mobilisés contre la chaleur dans les salles de classe

Alors que les températures frôlent les 34 degrés voire plus à La Réunion ce jeudi, plusieurs élèves des établissements scolaires de l'île montent au créneau. Chaleur insupportable, pas de climatisation ou de brasseurs d'air, conditions intenables... au collège Juliette Dodu de Saint-Denis ce jeudi 6 février 2025, les collégiens se sont mobilisés.

Emmanuel Macron décapité sur un tableau en Guadeloupe : le président porte plainte contre X

Emmanuel Macron a porté plainte contre X la semaine dernière en Guadeloupe à la suite de l'exposition d'une œuvre le représentant avec la tête coupée, a indiqué mercredi la procureure de la République de Pointe-à-Pitre à l'AFP.

Modernisation, réfection, extension : de grands projets à venir pour l'aéroport Roland Garros

L’aéroport de La Réunion Roland Garros a enregistré en 2024 une légère hausse du nombre de passagers, avec 2,7 millions de voyageurs accueillis. Lors d’une conférence de presse ce jeudi 6 février 2025, son président par intérim, Christian Fouyer, a présenté le bilan de l’année écoulée et les principaux projets d’investissement pour 2025 et au-delà. Entre modernisation, réfection et extension, l'aéroport devrait changer de visage d'ici 2030.

Billets d'avion : l'augmentation de la taxe "totalement" compensée pour les Outre-mer assure Bercy

L'augmentation de la taxe sur les billets d'avion prévue dans le budget 2025 sera "totalement" compensée pour les habitants des territoires d'Outre-mer via une hausse des subventions, a indiqué jeudi Bercy, mesure saluée par des compagnies aériennes concernées.