Les quatre infos à retenir : Saint-Paul, harcèlement scolaire, Sweet Dreams et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 7 septembre 2023 : - Guillaume Saint-Paul : un homme tué à l'arme blanche, sa compagne en garde à vue - Suicide à Poissy : l'adolescent, d'origine réunionnaise, avait signalé "des faits de harcèlement" - Le film "Sweet Dreams" pré-sélectionné pour une nomination aux Oscars - Grand Raid : le trail péi revient... avec un règlement plus strict

Guillaume Saint-Paul : un homme tué à l'arme blanche, sa compagne en garde à vue

Cette nuit du jeudi 7 septembre 2023, un homme a été tué à l'arme blanche dans le quartier du Guillaume sur la commune de Saint-Paul. Selon la procureure de Saint-Denis - qui confirme l'information relayée par nos confrères de Zinfos974, "l'homme est décédé par blessure à l'arme blanche". Sa compagne a été placée en garde à vue. Une "enquête pour flagrance a été ouverte".

Suicide à Poissy : l'adolescent, d'origine réunionnaise, avait signalé "des faits de harcèlement"

Un adolescent de 15 ans, victime de harcèlement lors de l'année scolaire précédente, s'est suicidé mardi à son domicile de Poissy (Yvelines), mais la justice appelle à la prudence sur les causes du passage à l'acte tandis que l'Education nationale a lancé une enquête interne. La victime était d'origine réunionnaise, son père a témoigné sur les ondes de Freedom ce jeudi matin.

Le film "Sweet Dreams" pré-sélectionné pour une nomination aux Oscars

Le film hollandais "Sweet Dreams", entièrement tourné à La Réunion, a été pré-sélectionné pour une nomination aux Oscars, sur proposition des Pays-Bas. Laurent Medea, à la tête de Tik Tak production, une société implanté depuis 15 ans dans l'île, a participé à sa réalisation en tant que producteur exécutif.

Grand Raid : le trail péi revient... avec un règlement plus strict

Du 19 au 22 octobre 2023 prochain, aura lieu la 31ème édition du Grand Raid de La Réunion. Cette année, les quatre courses traditionnelles reviennent… pour le plus grand bonheur des traileurs. Diagonale des Fous, Trail de Bourbon, Mascareignes et Zembrocal Trail sont au programme. Mais cette année, l'association a prévenu, le règlement sera plus strict... tout en gardant l'esprit familial de cet événement.