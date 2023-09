Les quatre infos à retenir : Macron, Versailles, Tour cycliste et sénatoriales

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 24 septembre 2023 : - Emmanuel Macron invité des journaux de 20H00 de TF1 et France 2 dimanche - Lettres du rectorat de Versailles : l'ex-rectrice n'a "pas eu connaissance" des courriers - Tour Cycliste : Tom Donnenwirth remporte cette 76ème édition - Sénatoriales : Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Bélim et Évelyne Corbière élus

Emmanuel Macron invité des journaux de 20H00 de TF1 et France 2 dimanche

Le président de la République Emmanuel Macron sera interviewé en direct de l'Elysée dimanche dans les journaux de 20 heures de France 2 et TF1, ont annoncé les deux chaînes samedi dans un communiqué.

Lettres du rectorat de Versailles : l'ex-rectrice n'a "pas eu connaissance" des courriers

L'ex-rectrice de Versailles, Charline Avenel, n'avait "pas eu connaissance" du courrier polémique envoyé par le rectorat aux parents de Nicolas, 15 ans qui s'est suicidé à la rentrée après avoir subi un harcèlement, a-t-elle déclaré dans un entretien publié samedi soir par Le Parisien.

Tour Cycliste : Tom Donnenwirth remporte cette 76ème édition

Véritable institution, c'est aujourd'hui, dimanche 24 septembre 2023, que La Réunion et les férus de sport connaissent le nom du vainqueur du 76ème Tour Cycliste de La Réunion. Pour cette ultime étape, les coureurs ont du faire un boucle de trente tour dans la commune de Saint-Pierre. Un critérium qui conclut une semaine de course, neuf étapes et 814,5 kilomètres de route. Et c'est Tom Donnenwirth, présenté comme favori dès le premier tour, qui a remporté la compétition.

Sénatoriales : Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Bélim et Évelyne Corbière élus

Ce dimanche 24 septembre 2024, les grands électeurs de La Réunion, les élu.e.s en l'occurrence sont appelés aux urnes. Il s'agit d'élire les quatre sénatrices - sénateurs qui siègeront au palais du Luxembourg au cours des six prochaines années. Huit listes sont en lice pour quatre sièges à pourvoir. Les opérations de vote ont lieu à la préfecture. Elles ont commencé à 8h30. Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Bélim et Évelyne Corbière sont élus.