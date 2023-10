Les quatre infos à retenir : Mayotte, santé mentale, Sainte-Marie et prix Nobel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 6 octobre 2023 : - Crise de l'eau à Mayotte : l'État va prendre en charge les factures des usagers - Santé mentale : les enfants davantage victimes de troubles psychiques en 2023 à La Réunion - Sainte-Marie : cuisine centrale fermée et écoliers (presque) affamés - Le Nobel de la paix à la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi

Crise de l'eau à Mayotte : l'État va prendre en charge les factures des usagers

Mayotte connaît depuis plusieurs mois une importante pénurie d’eau. Cette crise est liée à des précipitations très insuffisantes lors de la saison des pluies 2022-2023, mais aussi au retard pris dans les investissements sur les moyens de production et le réseau au cours des dernières années. Face à cette situation, Élisabeth Borne a annoncé ce jeudi 5 octobre 2023 l’acheminement en grande quantité de bouteilles d’eau depuis La Réunion et l’Hexagone, ainsi qu'une dispense de paiement des factures pour les abonnés. Une décision qui "va dans le bon sens" pour les élus mahorais, alors qu'il y a urgence à agir (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Santé mentale : les enfants davantage victimes de troubles psychiques en 2023 à La Réunion

Ce vendredi 6 octobre 2023, Santé publique France a dévoilé un bulletin épidémiologique relatif à l’analyse des indicateurs de santé mentale suivis en continu. De façon globale, à la Réunion au 1er semestre 2023, les indicateurs de santé mentale analysés sont stables et comparables avec la période 2019-2021 et l’année 2022. On observe cependant que les passages aux urgences et la part d’activité des urgences pour idées suicidaires, malgré leurs tendances à la baisse au cours du 1er semestre, restent notablement plus élevés que pour les périodes précédentes.

Sainte-Marie : cuisine centrale fermée et écoliers (presque) affamés

Les écoliers de Sainte-Marie ont faim. Il n'y a pas grand chose à manger à la cantine. Depuis le mercredi 4 octobre 2023, la cuisine centrale de Sainte-Marie a été fermée à la suite d'une inspection sanitaire. Des sandwichs sont distribués aux enfants. Mais certaines de ces collations ont intoxiqué les élèves. Ce vendredi 6 octobre, il y a eu des sandwichs pour certains, des gâteaux et du jus pour d'autres et dans certaines écoles il n'y a rien eu du tout...

Université de La Réunion : Frédéric Miranville suspendu après des signalements de harcèlement

Ce vendredi 6 octobre 2023, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a pris la décision de suspendre de ses fonctions Frédéric Miranville, président de l’université de La Réunion à titre conservatoire pour une durée d’un an, et d’engager à son encontre une procédure disciplinaire. Il est en effet accusé de harcèlement au sein de l'établissement. Cette décision fait suite à plusieurs étapes d’un processus engagé au printemps dernier