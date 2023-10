Les quatre infos à retenir : accident, Afghanistan, Gaza et Coupe de La Réunion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 8 octobre 2023 : - RN1 au Port : collision spectaculaire entre une voiture et un fourgon de la Direction des routes - Afghanistan : un puissant séisme a fait près de 2.000 morts - Attaque : le Hezbollah revendique des tirs sur Israël, l’armée israélienne frappe le sud du Liban - Coupe de La Réunion : la Saint-Pierroise remporte la finale face à la Saint-Pauloise (2-1)

RN1 au Port : collision spectaculaire entre une voiture et un fourgon de la Direction des routes

Sur la RN1 au Port avant l'échangeur du Sacré Coeur sens Nord/Sud, l'accident est terminé, la route est ouverte à la circulation. Aux alentours de 7h30, la route avait été fermée à la circulation suite à un accident survenu entre un véhicule de la DRR et un autre véhicule. Les agents de la DRR sont fortement choqués a indiqué à Imaz Press le CRGT. Le conducteur de l'autre voiture accidentée a été pris en charge par les secours.

Afghanistan : un puissant séisme a fait près de 2.000 morts

Les chiffres sont terribles. Le tremblement de terre de magnitude 6.3 qui a frappé samedi l’ouest de l’Afghanistan a fait près de 2.000 morts selon les autorités locales citées par l’agence de presse américaine Associated Press. Le bilan s’est aggravé car le séisme, suivi de huit fortes répliques, a provoqué des glissements de terrain.

Attaque : le Hezbollah revendique des tirs sur Israël, l’armée israélienne frappe le sud du Liban

Les affrontements qui ont déjà fait des centaines de morts de part et d'autre continuent dimanche entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, qui a attaqué la veille par surprise, tirant des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza et infiltrant des centaines de combattants en territoire israélien, où il a aussi capturé plusieurs civils et militaires.

Coupe de La Réunion : la Saint-Pierroise remporte la finale face à la Saint-Pauloise (2-1)

Ce dimanche 8 octobre 2023, c’est jour de finale de Coupe de La Réunion au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. A 16h30, l’arbitre a donné le coup d’envoi d’une finale haletante qui oppose pour la première fois de leur histoire, à ce niveau de la compétition, la Saint-Pauloise de Christian Dafreville et la Saint-Pierroise de Yann Bechen. En jeu, une couronne et, pour la Saint-Pierroise, une potentielle treizième étoile qui lui permettrait de partager avec la Saint-Louisienne le record de titres obtenus en coupe de La Réunion. Cette année, c'est la Saint-Pierroise qui s'impose.