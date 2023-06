Les quatre infos à retenir : drogue, transports en commun, mort de Lucas et performances sportives

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 5 juin 2023 : - Plus de 3,5 tonnes de drogue saisies dans l'océan Indien entre mars et mai 2023 - Cinor et Cirest : bientôt un réseau commun de tranports entre Saint-Benoît et Saint-Denis - Mort de Lucas : les collégiens mis en cause reconnus coupables de harcèlement, mais pas du suicide de l'adolescent - Escalade : la Réunionnaise Oriane Bertone remporte sa première coupe du monde - Coupe du monde de gymnastique : Marine Boyer remporte l'or à la poutre

Plus de 3,5 tonnes de drogue saisies dans l'océan Indien entre mars et mai 2023

Entre mars et mai 2023, les unités navales des FAZSOI basées à La Réunion opérant dans la zone sud de l’océan Indien ont saisi en mer plus de 3,5 tonnes de drogue dans le cadre d’opérations de lutte contre le narcotrafic conduites en coalition. Ce sont ainsi 3,334 tonnes d’héroïne et 242 kg de métamphétamine qui ont été saisis par les unités stationnées à La Réunion en seulement quelques mois.

Cinor et Cirest : bientôt un réseau commun de tranports entre Saint-Benoît et Saint-Denis

Ce lundi 5 juin 2023, les intercommunalités de la Cinor et de la Cirest se sont réunies pour présenter leur projet commun de réseau de transport urbain. Patrice Selly et Maurice Gironcel souhaitent connecter leurs deux réseaux pour faciliter la mobilité entre l'est et le nord. L'aménagement d'une ligne de bus de type TCSP est notamment prévue dans la continuité du projet Baobab

Mort de Lucas : les collégiens mis en cause reconnus coupables de harcèlement, mais pas du suicide de l'adolescent

Les quatre collégiens de Golbey (Vosges) poursuivis pour le suicide de Lucas en janvier ont été reconnus coupables de harcèlement ce lundi 5 juin 2023, mais le tribunal pour enfants d'Épinal n'a pas retenu de lien de causalité entre ces faits et le suicide de l'adolescent de 13 ans.

Escalade : la Réunionnaise Oriane Bertone remporte sa première coupe du monde

Oriane Bertone s'est hissée à la première place du classement ce dimanche 4 juin 2023 à Prague lors de la Coupe du monde de bloc. La française Flavy Cohaut a obtenu le bronze.

Coupe du monde de gymnastique : Marine Boyer remporte l'or à la poutre

La gymnaste française Marine Boyer s'est offert la médaille d'or à la poutre ce dimanche 4 juin 2023 lors de l'étape de coupe du monde challenge de Tel Aviv en Israël. Léa Franceries a obtenu le bronze. Morgane Osyssek a quant à elle remporté le l'argent au sol et le bronze au saut. La seconde étape de cette série de coupe du monde challenge se clôtura à Paris lors des Nouveaux Internationaux de France le 16 et 17 septembre.