Les quatre infos à retenir : alertes à la bombe, crash d'hélicoptère, drogue et menaces

À la une de ce mardi soir 31 octobre 2023 : - Alertes à la bombe : seize établissements scolaires évacués à La Réunion - Salazie : un hélicoptère s'est écrasé dans le cirque, quatre personnes décédées - L’État saisit et détruit 597 kilos de méthamphétamine dans l’océan Indien - Paris: la police ouvre le feu contre une femme qui tenait des propos menaçants dans le RER

Alertes à la bombe : seize établissements scolaires évacués à La Réunion

Si l'on pensait croire - à tort - que La Réunion serait épargnée… il n'en est rien. Ce mardi 31 octobre, d'autres alertes à la bombe ont été reçues par des établissements scolaires. Au total, 16 établissements ont reçu des courriels d'alerte à la bombe. Au moins 14 ont déjà eu le contrôle de levée de doute (les autres sont en cours) et ont repris les cours dans la matinée. Hier, lundi 30 octobre, jour de rentrée scolaire dans l'île, ce sont neuf établissements qui ont été visés par des alertes à la bombe. Elles ont entraîné à chaque fois une évacuation. Un centre commercial de Saint-Denis, deux centres de Sainte-Marie, ainsi que la mairie du chef-lieu ont été évacués. Très mauvaises blagues ou vraies menaces ? Ce qui est sûr c'est que ces alertes "sont prises très au sérieux" par les services de sécurité bien qu'aucune "réelle menace n'a été détectée". Deux enquêtes ont été ouvertes.

Salazie : un hélicoptère s'est écrasé dans le cirque, quatre personnes sont décédées

Ce mardi 31 octobre 2023, un drame est survenu du côté du cirque de Salazie. Un hélicoptère, avec à son bord quatre personnes, s'est écrasé aux alentours de 8h40. Les quatre passagers sont tous décédés dans le crash. Les secours sont sur place. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis pour homicide involontaire.

L’État saisit et détruit 597 kilos de méthamphétamine dans l’océan Indien

Ce vendredi 27 octobre 2023 dans la matinée, le bâtiment militaire de soutien et d’assistance Outre-mer (BSAOM) Champlain a procédé au contrôle d’un boutre en haute mer, dans le cadre d’une opération de lutte contre le narcotrafic en association avec la Combined Task Force 150 (CTF-150). Les investigations, menées par l’équipe de visite du bâtiment des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), ont révélé la présence de 597 kilos d’une substance suspecte. Les tests opérés ont révélé qu’il s’agissait de méthamphétamine, aussitôt saisie et détruite.

Paris: la police ouvre le feu contre une femme qui tenait des propos menaçants dans le RER

La police a ouvert le feu et grièvement blessé une femme qui, selon des témoins, tenait des propos menaçants et a crié "Allah Akbar" dans un train du RER C à Paris, a appris l’AFP de source policière et auprès du parquet de Paris. "Le pronostic vital de la femme est engagé", a précisé le parquet.