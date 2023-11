Les quatre infos à retenir : CHU, marche blanche, Palestine et démographie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 9 novembre 2023 : - Distribution de tracts et grève illimitée au CHU - Saint-Denis : marche blanche en hommage à Kenya tuée par un jet de galet - Soutien à la Palestine : Carrefour, McDo... plusieurs marques occidentales boycottées au Moyen-Orient - À La Réunion, il y a plus de décès et moins de naissances depuis 2022

Distribution de tracts et grève illimitée au CHU

Alors que le CHU de La Réunion fait face à de grandes difficultés financières et que les conditions de travail des soignants sont fortement dégradées, l'intersyndicale appelle à faire grève à partir de ce jeudi 9 novembre 2023. Deux rassemblements sont aussi prévus dans les jours à venir devant les CHU Nord et Sud. Froid glacial, manque de moyens, manque de mains… les soignants de La Réunion veulent alerter encore sur la situation "catastrophique" du CHU. Malgré le plan santé annoncé en début d'année l'hôpital public reste en situation de crise. Les syndicats distribuent de tracts depuis tôt ce jeudi matin devant le CHU Nord.

Saint-Denis : marche blanche en hommage à Kenya tuée par un jet de galet

Le dimanche 19 novembre 2023, une marche blanche va avoir lieu à Saint-Denis en l'honneur de Kenya. Une jeune femme à peine âgée de 25 ans et tué après un jet de galets depuis le pont de la Rivière des Galets au Port le 30 septembre 2023. La marche partira à 14 heures au 23 boulevard de Saint-François.

Soutien à la Palestine : Carrefour, McDo... plusieurs marques occidentales boycottées au Moyen-Orient

De nombreuses entreprises, accusées de soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas palestinien, sont visées par un mouvement de boycott qui s'étend actuellement dans le monde arabe.

À La Réunion, il y a plus de décès et moins de naissances depuis 2022

Au 1er janvier 2023, la population réunionnaise est estimée à 873.100 habitants. Selon les derniers chiffres de l'Insee, en 2022, à La Réunion, les décès augmentent nettement par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Ainsi, 6.410 personnes résidant sur l’île sont décédés, soit 1.350 de plus qu’en 2019. La hausse des décès résulte du vieillissement de la population, mais est amplifiée par la crise épidémique liée à la Covid-19. Dans le même temps, après une hausse en 2021, le nombre de naissances diminue de nouveau en 2022 : 13.210 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés, soit 270 de moins qu’en 2021.