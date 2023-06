Les quatre infos à retenir : réforme des retraites, Darmanin, Ukraine et manifestations

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 6 juin 2023 : - Saint-Denis et Saint-Pierre : un millier de personnes dans la rue contre la réforme des retraites - Gérald Darmanin pourrait se rendre à Mayotte et à La Réunion fin juin - Attaque sur un barrage en Ukraine: inquiétudes pour la centrale de Zaporijjia - Dans l'Hexagone : 14ème, et peut-être ultime, journée de mobilisation contre la réforme de retraites

Saint-Denis et Saint-Pierre : un millier de personnes dans la rue contre la réforme des retraites

Ce mardi 6 juin 2023, un mois après la dernière mobilisation qui avait peu rassemblé à La Réunion, l'intersyndicale s'est retrouvée une 14ème fois pour protester contre la réforme des retraites. Selon les forces de l'ordre, 450 personnes à Saint-Denis et 330 à Saint-Pierre (plus de 1.000 en tout selon les syndicats) ont répondu à l'appel à manifester. Cette mobilisation intervient alors que deux décrets d'application de la réforme ont d'ores et déjà été publiés au Journal officiel, dont celui portant sur l'âge légal départ à la retraite de 62 à 64 ans. Elle intervient également deux jours avant l'examen par l'Assemblée d'une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites. Un texte vidé de sa substance première en commission avec le rejet de la demande d'abrogation du passage de l'âge légal de départ à 64 ans. Pourtant, selon l'intersyndicale, "rien n'est écrit d'avance"…

Gérald Darmanin pourrait se rendre à Mayotte et à La Réunion fin juin

Gérald Darmanin se rendra-t-il fin juin à Mayotte ? C'est en tout cas ce qui se murmurerait au Ministère de l'Intérieur. L'occasion pour le ministre de faire un premier point d'étape sur l'opération Wuambushu lancée le 23 avril 2023. Un passage par La Réunion pourrait également avoir lieu. Concernant l'opération de décasage et d'expulsion des étrangers, ce qui est certain, c'est que c'est loin d'être une réussite. Et même si les autorités sont satisfaites de ce qui a d'ores et déjà été mis en place, on est bien loin des objectifs fixés par le ministère.

Attaque sur un barrage en Ukraine: inquiétudes pour la centrale de Zaporijjia

Une attaque sur un barrage dans le Sud de l'Ukraine, dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité, a provoqué mardi des inondations dans les zones alentour et des inquiétudes pour la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Dans l'Hexagone : 14ème, et peut-être ultime, journée de mobilisation contre la réforme de retraites

Deux jours après la publication des premiers décrets d'application de la réforme des retraites, et à l'avant-veille d'une tentative mal engagée de porter un coup politique à la réforme à l'Assemblée, les syndicats ont appelé dans toute la France à une 14e journée de mobilisation aux allures de chant du cygne. Laurent Barbier, secrétaire général de la CFDT, a ainsi commenté sur Europe 1 "ce mardi est probablement l'une des dernières journées de mobilisation contre la réforme des retraites". Il a ajouté "le match est en train de se terminer"