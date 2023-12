Les quatre infos à retenir : BQP, climat, éducation et Gérard Larcher

BONSOIR - À la une de ce mercredi soir 6 décembre 2023 : - Étiquetage, balisage, rupture... les enseignes ont encore des efforts à faire sur les produits du BQP - COP28 : l'année 2023 sera bien la "plus chaude" de l'histoire - Redoublement, bac… "le choc des savoirs" confronté au "choc salarial" selon les syndicats - "Ferme ta gueule" : le message de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon

Étiquetage, balisage, rupture... les enseignes ont encore des efforts à faire sur les produits du BQP

Ce mardi 5 décembre 2023, lors de l'assemblée plénière de l'OPMR (Observatoire des prix, des marges et des revenus), il a été dévoilé les premiers résultats d'une enquête de terrain réalisée par le cabinet Echoes. Une étude conduite dans les 61 magasins participant au Bouclier qualité prix (BQP). Étiquetage, balisage, positionnement, rupture... tout a été passé au crible. Les premiers résultats de cette étude montrent que les enseignes ont fait de réels efforts pour améliorer la disponibilité des produits du BQP ainsi que leur visibilité dans les rayons.

COP28 : l'année 2023 sera bien la "plus chaude" de l'histoire

L'année 2023 sera bien la "plus chaude" de l'histoire et la température monte mercredi chez les négociateurs à la COP28 pour tenter de terminer la première semaine avec des progrès sur la question toujours plus disputée des énergies fossiles.

Redoublement, bac… "le choc des savoirs" confronté au "choc salarial" selon les syndicats

Ce mardi 5 décembre 2023, le ministre de l'Éducation nationale avec, comme objectif, rehausser le niveau de l'école en France. Redoublement, nouvelles modalités du bac et du brevet, groupe de niveaux… Des mesures qui - si elles sont saluées par le Snalc, laissent les syndicats sceptiques quant à leurs mises en place, notamment concernant les postes des enseignants.

"Ferme ta gueule" : le message de Gérard Larcher à Jean-Luc Mélenchon

"Ferme ta gueule !". Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'en est pris ce mercredi au leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, accusé de "créer un brasier" avec ses récentes critiques "inacceptables" contre la journaliste Ruth Elkrief.