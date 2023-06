Les quatre infos à retenir : assemblée nationale, attaque au couteau, "LespassClés" et dentistes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 8 juin 2023 : - L'improbable leçon de politesse de Yaël Braun-Pivet à Clémentine Autain - Attaque au couteau à Annecy : 7 blessés dont 6 enfants en bas âge - Lutte pour les savoir fondamentaux : la Région lance le dispositif "LespassClés" - Le Port : l'ARS suspend des dentistes pour des manquements aux règles d’hygiène

L'improbable leçon de politesse de Yaël Braun-Pivet à Clémentine Autain

Alors que les débats ont débuté entre les député.es concernant la proposition de loi visant à abroger l'âge de départ à la retraite à 64 ans, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet s'est lancée dans une leçon de politesse envers la députée LFI Clémentine Autain. En effet cette dernière n'a…pas dit bonjour.

Attaque au couteau à Annecy : 7 blessés dont 6 enfants en bas âge

Sept personnes, dont six enfants en bas âge ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy ce jeudi 8 juin 2023. L’individu a été interpellé "grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre" précise Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Lutte pour les savoir fondamentaux : la Région lance le dispositif "LespassClés"

Lancée en janvier 2023, la Région Réunion signe officiellement ce jeudi 8 juin plusieurs conventions du dispositif "LespassClés". Un dispositif visant à contribuer à élever le niveau de formation générale des adultes de plus de 16 ans et renforcer la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme. On le rappelle, à La Réunion plus de 100.000 Réunionnais ne savent toujours pas lire et écrire. Et ces chiffres n'ont pas bougé depuis plusieurs années.

Le Port : l'ARS suspend des dentistes pour des manquements aux règles d’hygiène

L’ARS annonce ce jeudi 8 juin 2023 la suspnsion de chirurgiens-dentistes du Port suite à des manquements aux règles d’hygiène et organise le rappel et l’information des patients.