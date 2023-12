Les quatre infos à retenir : carburants, décès, sauvetage et consommation

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 29 décembre 2023 : - Carburants : tous les prix sont à la baisse - Jean-Régis Lagarigue a été retrouvé mort dans les hauts de Saint-Leu - Saint-Denis : la chienne victime de maltraitance a été confiée à l'APEBA - Les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en novembre

Carburants : tous les prix sont à la baisse

Bonne nouvelle pour les portemonnaies des automobilistes, au 1er janvier 2024, le prix du litre v-du super sans-plomb diminuera de 4 centimes et passera à 1,67 euro, celui du gazole baissera de 6 centimes et passera à 1,33 euros. Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 15 euros gra^ce aux aides allouées par les collectivités locales

Jean-Régis Lagarigue a été retrouvé mort dans les hauts de Saint-Leu

Le corps de Jean-Régis Lagarigue, 58 ans, a été découvert ce vendredi 29 décembre 2023 matin sur le secteur du parc du Grand Stella, lieu où il avait disparu ce mercredi 27 décembre. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

Saint-Denis : la chienne victime de maltraitance a été confiée à l'APEBA

Ce vendredi 29 décembre 2023, l'association pour l'éducation à la bienveillance animale (APEBA) a partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo d'un homme frappant violemment un chien dans son appartement à Saint-Denis. Une vidéo envoyée par un internaute, témoin de la scène. Le mis en cause fait déjà l'objet de trois plaintes pour maltraitance animale, d'après l'association. Suite à cette publication et le dépôt d'une nouvelle plainte, la chienne a été retirée à son propriétaire et confiée à l'APEBA en fin de journée

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en novembre

En novembre 2023, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % à La Réunion, après +0,6 % en octobre. Les tarifs de l’énergie diminuent, après quatre mois consécutifs de hausse. Les prix continuent d’augmenter dans les services, les produits manufacturés et l’alimentaire. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,6 % à La Réunion, soit autant qu’au niveau national (+3,5 %). Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous.