Les quatre infos à retenir : cachalot, cathédrale, réserve marine et violences sexistes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 5 septembre 2023 : - La Saline : le cadavre d'un cachalot nain retrouvé sur la plage de Trou d'Eau - Cathédrale de Saint-Denis : opération de désamiantage à compter du 11 septembre - Réserve marine : plus de 200 kg de produits de pêche saisis depuis le début de l'année - Lancement d'une enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'art

La Saline : le cadavre d'un cachalot nain retrouvé sur la plage de Trou d'Eau

C'est une triste loi des séries qui a lieu en ce moment à La Réunion. Si cette fois-ci ce n'est pas un baleineau, hier - lundi 4 septembre 2023 - c'est le cadavre d'un cachalot nain qui a été retrouvé sur la plage de Tour d'eau (La Saline). Il s'agit d'une femelle de 1,55 m dont le corps est en état de décomposition avancé. L'état de l'animal ne permet pas d'établir les causes du décès, ni d'envisager une autopsie.

Cathédrale de Saint-Denis : opération de désamiantage à compter du 11 septembre

Le chantier de restauration de la cathédrale de Saint-Denis a été interrompu en juin 2022 suite à la découverte d’amiante et de plomb sur la peinture des façades de la cathédrale. Les travaux de désamiantage des parties hautes et de la façade principale ont déjà été réalisés, par l’entreprise Tecnologie Industriali & Ambientali (TIA). La phase 2, qui concerne les parties basses de l’édifice, débutera le 11 septembre 2023 jusqu’à début décembre.

Réserve marine : plus de 200 kg de produits de pêche saisis depuis le début de l'année

Six agents commissionnés composent le pôle police et surveillance de la Réserve Naturelle Marine. Ils assurent des missions de surveillance en mer et sur terre, pour sensibiliser, informer et verbaliser de jour comme de nuit, sur les 35 km2 du périmètre protégé. Depuis le début de l'année, plus de 200 kg de produits de pêche ont été saisis, dont des poissons pieuvres crustacés, des coquillage... 64 procès-verbaux ont aussi été établis.

Lancement d'une enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'art

Le Mouvman FH+ Réunion lance une enquête sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le secteur des arts et de la culture à la Réunion, du 3 au 24 septembre 2023. "Nos objectifs sont de soutenir les collègues victimes, enquêter et documenter les phénomènes d’inégalités et violences systémiques, lutter contre ces dernières, sensibiliser les professionnel·les, les étudiant·es, les financeurs et le grand public" indique l'association.