Les quatre infos à retenir : drame à La Possession, Gaza, émotions et tribunal

À la une de ce samedi soir 28 octobre 2023 : - La Possession : l'individu interpellé et placé en garde à vue, trois personnes décédées et six blessés - L'armée israélienne bombarde Gaza après une nuit de frappes intenses - Drame à La Possession : la classe politique sous le choc - Camouflet pour la préfecture : le tribunal autorise la manifestation pour la paix en Palestine

La Possession : l'individu interpellé et placé en garde à vue, trois personnes décédées et six blessés

Ce samedi 28 octobre 2023, un homme s'est retranché dans une succursale bancaire a proximité du supermarché Leclerc de La Possession. Les forces de l'ordre et les secours sont sur place. Selon les éléments de la procureure de la République Véronique Denizot, trois personnes sont décédées dont une femme et un enfant, un gendarme et six personnes blessées. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Selon le gendarmerie, sa jeune nièce de et une personne se trouvant à proximité de l'agence bancaire. Pour l'heure, le mobile terroriste n'est pas retenu. Pour accompagner toutes les personnes témoins de ce drame, une cellule d’écoute et d’appui psychologique est activée à la mairie de la Possession.

L'armée israélienne bombarde Gaza après une nuit de frappes intenses

L'armée israélienne a continué de bombarder samedi la bande de Gaza après une nuit de violents combats au sol entre soldats et combattants du Hamas palestinien et des frappes d'une intensité sans précédent depuis le début de la guerre.

Drame à La Possession : la classe politique sous le choc

Ce samedi 28 octobre 2023, un drame a touché La Réunion et plus particulièrement la commune de La Possession. Un homme – âgé de 39 ans a tué sa mère ainsi qu'une jeune enfant de cinq ans à l'arme blanche, avant de partir se retrancher dans une agence bancaire du Crédit agricole. Une troisième personne a été tuée au cœur de l'agence – un agent d'entretien en service âgé de 54 ans. Peu de temps après, l'individu a été interpellé puis placé en garde à vue. Suite à ce drame, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur émotion.

Camouflet pour la préfecture : le tribunal autorise la manifestation pour la paix en Palestine

Ce samedi 28 octobre 2023, le tribunal administratif - saisit par le collectif de l'association Réunion Palestine - a rendu sa décision. Le tribunal administratif a décidé de suspendre l'arrêté préfectoral décidée signé par le préfet, Jérôme Filippini. La manifestation aura donc lieu comme prévue à 14h30, place des Cheminots au Port.