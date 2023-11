Les quatre infos à retenir : drogue, para surf, grève et Gaza

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 11 novembre 2023 : - Mayotte : 36 kilos de résine de cannabis en provenance de La Réunion saisis - Eric Dargent vice-champion du monde de para surf pour la quatrième fois - Grève à la SPL Estival : perturbations à prévoir sur le réseau de bus dans l'est - Gaza: combats intenses autour des hôpitaux en grandes difficultés

Mayotte : 36 kilos de résine de cannabis en provenance de La Réunion saisis

Mardi 7 novembre, à 17h30, 373 paquets de résine de cannabis de 36 546 grammes au total ont été saisis à l'aéroport International Marcel Henry. Cette saisie, en provenance de la Réunion, est la plus importante de cette drogue des dernières années réalisée par les douaniers de Mayotte.

Eric Dargent vice-champion du monde de para surf pour la quatrième fois

Encore une victoire remportée par Eric Dargent ce vendredi 10 novembre 2023 à Huntington Beach en Californie. Le surfeur, qui a perdu sa jambe gauche en 2011 à La Réunion, a gagné pour la quatrième fois de sa carrière le titre de vice-champion du monde de para surf.

Grève à la SPL Estival : perturbations à prévoir sur le réseau de bus dans l'est

En raison d'un préavis de grève illimité déposé à la SPL ESTIVAL, des perturbations sont à prévoir à partir du lundi 13 novembre 2023 sur le réseau de l'est de l'île. La ligne 1 sera très fortement perturbée avec uniquement 2 véhicules en circulation au lieu de 9. Les lignes 13, 17 et 44 ne seront pas desservies et la ligne 15A ne sera plus desservie à partir de midi.

Gaza: combats intenses autour des hôpitaux en grandes difficultés

Les combats intenses entre Israël et le Hamas dans le nord de la bande de Gaza rendent la situation de plus en plus critique dans les hôpitaux palestiniens en manque de carburant, selon leurs directeurs, et où des civils se réfugient pour fuir les bombardements incessants.