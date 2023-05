Les quatre infos à retenir : Jeux des Îles, stress numérique, Mayotte et Jacques Bhugon

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 19 mai 2023 : - Jeux des Îles 2023 : plusieurs disciplines retirées du programme - Mails, pièces jointes, réunions digitales... une étude met en garde contre le stress numérique - À Mayotte, l’État veut toujours détruire 1.000 logements insalubres - Révocation : Jacques Bhugon n'est plus le secrétaire général de la CGTR

Jeux des Îles 2023 : plusieurs disciplines retirées du programme

Du 25 août au 3 septembre 2023, se tiendra la 11ème édition des Jeux des Îles de l’Océan indien à Madagascar. Ce vendredi 19 mai 2023, le Conseil international des Jeux (CIJ) a annoncé que plusieurs disciplines ne seront finalement pas programmées. Comme rapporté par plusieurs médias locaux et confirmé à Imaz Press par Claude Villendeuil, président du Cross, seules 17 disciplines seront présentes. Le surf, le tir à l'arc, la voile, le taekwondo, le rugby à 15, le kick-boxing, le beach soccer, l'équitation et le beach volley ont été évincés. A noter également qu'il n'y aura pas non plus de football féminin ni de boxe féminine.

Mails, pièces jointes, réunions digitales... une étude met en garde contre le stress numérique

Recevons-nous trop d’e-mails au travail ? C’est en tout cas ce que semble indiquer une étude de l’Observatoire de l’infobésité et de la collaboration numérique (OICN), réalisée par Mailoop, une PME d’analyse des pratiques numériques. Pendant deux ans, l’entreprise a épluché 58 millions d’en-têtes d’e-mails de plus de 9.000 personnes, issues de cinq entreprises. Résultat, ces derniers reçoivent en moyenne 144 courriels par semaine. C’est plus pour les managers et les dirigeants d’entreprises : il faut compter près de 200 e-mails pour les premiers, et jusqu’à plus de 400 pour les seconds. Pour tenir en ordre cette tonne d'e-mails, nous passons 30 % de notre journée à les consulter et les trier. Un usage excessif et inadapté qui participe à notre "stress numérique" au travail.

À Mayotte, l’État veut toujours détruire 1.000 logements insalubres

L’État prévoit toujours de détruire à Mayotte dans les prochains mois "1.000 cases identifiées" comme étant des logements insalubres, a indiqué vendredi le préfet de ce département français de l’océan Indien lors d’une visite dans le quartier de Cavani, à Mamoudzou.

Révocation : Jacques Bhugon n'est plus le secrétaire général de la CGTR

Jacques Bhugon a été révoqué de son poste de secrétaire général de la CGTR par la commission exécutive de la confédération ce mercredi après-midi 17 mai 2023. Cette décision, statutairement immédiatement exécutoire, vient après la mise en cause de Jacques Bhugon dans un dossier de non-paiement de cotisations sociales. De nouvelles élections vont maintenant avoir lieu pour son remplacement à la tête de la confédération.