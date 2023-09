Les quatre infos à retenir : Shana, braconnage, agression et mobilité

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 22 septembre 2023 : - Le père de Shana : "il faut plus que du courage pour surmonter une telle épreuve" - Palmistes sauvages : sept camps de braconniers démantelés à Saint-Benoît - Deux assistantes sociales agressées aux Avirons : une enquête administrative diligentée - Transports : les citoyens consultés dressent un tableau assez sombre des mobilités sur l’île

Le père de Shana : "il faut plus que du courage pour surmonter une telle épreuve"

Mickaël Alicalapa essaye de surmonter sa souffrance mais il avoue : "il faut plus que du courage pour surmonter une telle épreuve". Shana, sa fille qui aurait eu 16 ans ce dimanche 24 septembre 2023, a été battue à mort à Saint-Pierre par une adolescente de 14 ans et un adolescent de 16 ans. Son corps a été retrouvé ce mercredi dans l'ancienne usine sucrière de Saint-Pierre. Le père de la jeune victime, soutenu par sa famille endeuillée, espère maintenant voir sa fille une dernière fois et récupérer son doudou pour qu'il l'accompagne dans sa dernière demeure. Le père de famille éploré met aussi les jeunes en garde contre les réseaux sociaux.

Palmistes sauvages : sept camps de braconniers démantelés à Saint-Benoît

Ce vendredi 22 septembre 2023, les agents du Parc national de La Réunion se sont rendus sur 7 des 9 camps de braconniers répertoriés en forêt de Bébour et dans les Hauts de Cambourg à Saint-Benoît. Des agents au nombre de neuf qui ont procédé au nettoyage de ces camps plaçant les déchets abandonnés dans des "Big bags" évacués par hélitreuillage. Au total ce sont 5m3 de déchets qui ont été collectés. L’objectif de l’opération est la lutte contre le braconnage de palmistes sauvages. Plusieurs espèces de palmistes sont concernées, dont certaines en danger critique de disparition dans la liste rouge de l’UICN. Nous relayons ci-dessous le communiqué du Parc national.

Deux assistantes sociales agressées aux Avirons : une enquête administrative diligentée

Ce jeudi 21 septembre, dans l’après-midi, deux assistantes sociales du service de l’Aide sociale à l’enfance ont été violemment agressées par un jeune homme de 17 ans suivi par leur service, au domicile de ses parents, aux Avirons. Suite à l’agression des assistantes sociales, le président du Conseil départemental a organisé, ce matin, une réunion de crise avec ses services, afin de faire toute la lumière sur ces évènements.

Transports : les citoyens consultés dressent un tableau assez sombre des mobilités sur l’île

Ce vendredi 22 septembre 2023, les garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) ont rendu public leur rapport de la consultation citoyenne des États Généraux des Mobilités. Organisée du 9 mai au 23 juillet 2023 par la Région Réunion et ses partenaires, cette vaste consultation citoyenne a généré près de 11.000 contributions partout dans l’île. Un rapport où les Réunionnais ont pu faire part de leur ressenti. Et en matière de mobilité... il n'est majoritairement pas très bon.