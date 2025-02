Les quatre infos à retenir : saut mortel, vigilance, incendie et Runautik

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce samedi soir 1er février 2025 : - Saint-Denis : un jeune homme perd la vie après un saut de 40 mètres à la cascade du Chaudron - L'est, le sud, le sud-est et le nord de l'île en vigilance jaune vents forts ce dimanche - Trois morts dans l’incendie d’une maison de retraite médicalisée dans le Val-d'Oise - Lancement de Runautik, une plateforme en ligne pour encadrer les parcours nautiques maritimes

Saint-Denis : un jeune homme perd la vie après un saut de 40 mètres à la cascade du Chaudron

Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, est décédé ce samedi 1er février 2025 à la cascade du Chaudron, à Saint-Denis, après une chute de 40 mètres. L’accident s’est produit aux alentours de midi alors qu'il se trouvait avec des amis.

L'est, le sud, le sud-est et le nord de l'île en vigilance jaune vents forts ce dimanche

Les services de Météo-France viennent de publier le dernier bulletin de suivi vigilance. Il en ressort qu'une vigilance jaune vents forts va être déclenchée ce dimanche 2 février 2025 à partir de 7h du matin. Elle concerne l'est, le sud, le sud-est et le nord de l'île et se poursuivra au delà de 13h. La région ouest de l'île est épargnée. Aucune autre vigilance n'est en cours.

Trois morts dans l’incendie d’une maison de retraite médicalisée dans le Val-d'Oise

Trois personnes sont décédées samedi matin dans l’incendie d’un établissement médicalisé pour personnes âgées en région parisienne, selon les autorités.

Lancement de Runautik, une plateforme en ligne pour encadrer les parcours nautiques maritimes

Une cinquantaine de personnes s’est rassemblée ce vendredi 31 janvier 2025 à la Base nautique de l’ouest (BNO) pour la présentation officielle de Runautik, un site mobile dédié aux parcours nautiques à La Réunion. À cette occasion, neuf structures de disciplines variées ont participé à une démonstration, réalisant en simultané l’un des itinéraires proposés : une boucle de 8 km entre Saint-Gilles et Boucan.