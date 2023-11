Les quatre infos à retenir : violences urbaines, Mayotte, disparition et Gaza

À la une de ce mercredi soir 1 novembre 2023 : - Soirée d'Halloween : 19 interpellations et 13 personnes placées en garde à vue - Crise de l'eau : Philippe Vigier en visite à Mayotte - Saint-Pierre : Loena, 11 ans est portée disparue - Guerre Israël-Hamas: de premiers blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivre

Soirée d'Halloween : 19 interpellations et 13 personnes placées en garde à vue

Dans la nuit de ce mardi 31 octobre à ce mercredi 1er novembre, près de 650 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur toute l'île afin d'assurer la sécurité pendant la soirée d'Halloween. Au total, 19 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre, avec 13 gardes à vue à l’issue. Une cinquantaine de feux de poubelles, végétation ou encore véhicules ont été constatés. "Des violences plus limitées que l'an passé" selon le préfet de La Réunion. Trois personnels des forces de sécurité et des pompiers ont tout de même été blessés en intervention.

Crise de l'eau : Philippe Vigier en visite à Mayotte

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, est une nouvelle fois en visite à Mayotte ce 1er et 2 novembre 2023. Un déplacement qui permettra d'effectuer un point d'étape dans la gestion de la crise de l'eau après l’annonce récente d’un plan d’urgence et de mesures à moyen et long terme pour garantir l’accès à l’eau, en quantité suffisante et de qualité pour les Mahorais.

Saint-Pierre : Loena, 11 ans est portée disparue

Âgée de 11 ans, une petite fille aurait fugué d'un foyer de Terre Rouge à Saint-Pierre accompagnée d'une adolescente de 17 ans vers 10 heures ce mercredi 1er novembre 2023. Son papa en a été informé par le foyer en question et se rendait cet après-midi sur place avec ses proches. Les forces de l'ordre ont également été alertées.

Guerre Israël-Hamas: de premiers blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivre

Des dizaines de blessés palestiniens ont quitté mercredi en ambulance la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne, pour être soignés en Egypte, et des centaines de binationaux et d'étrangers doivent suivre, une première dans la guerre entre Israël et le Hamas.