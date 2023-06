Logements, accident, réforme des retraites, Motor Expo, fête de la musique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 7 juin 2023 : - Plan logement : "pas de mesures magiques" et encore moins de "révolution" pour La Réunion - Accident à Pierrefonds : un piéton décède après avoir été percuté sur la quatre voies - Retraites: 14e round peu mobilisateur, vers la fin du "match" - Motor Expo à Saint-Denis : plaidoyer pour les véhicules électriques - Le Département va fêter la musique à Paris et à Lyon - La pa Météo France i di, sé zot i di - C'est une belle journée

Plan logement : "pas de mesures magiques" et encore moins de "révolution" pour La Réunion

Ce lundi 5 juin 2023, Élisabeth Borne a dévoilé le plan 'logement". Restriction du prêt à taux zéro, fin du dispositif Pinel, soutien à la construction via le rachat de logements aux promoteurs par Action logement et la Caisse des dépôts… La cheffe du gouvernement a égrené les arbitrages de l'exécutif devant les groupes de travail du Conseil national de la refondation (CNR). Mais elle a prévenu, "il n'y a pas de mesure magique". C'est le moins que le puisse dire... Pour les professionnels de l'immobilier, du bâtiment et les bailleurs, ces annonces sont plutôt des "non annonces" qui ne changeront rien au fond du problème. La révolution n'est pas pour maintenant.

Accident à Pierrefonds : un piéton décède après avoir été percuté sur la quatre voies

Sur la RN1 à Saint Pierre, suite à un accident qui s'est produit dans le secteur de Pierrefonds, la route est fermée à la circulation dans le sens Nord/Sud pour intervention des secours. Une déviation est mise en place par les bretelles de l'échangeur de Pierrefonds.

Retraites: 14e round peu mobilisateur, vers la fin du "match"

Après cinq mois de manifestations contre la réforme des retraites, les syndicats entrevoient la fin du "match" avec une participation au plus bas pour leur 14e journée de mobilisation, deux jours avant l'examen à l'Assemblée d'une loi d'abrogation qui a peu de chance d'aboutir.



Motor Expo à Saint-Denis : plaidoyer pour les véhicules électriques

Amateurs et passionnés du deux roues et de l'automobile, le Motor Expo est de retour du 9 au 11 juin 2023 au parc des expositions de Saint-Denis après deux ans d'absence. De nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end pour cet évènement qui se veut festif et familial mais aussi écologique. Pour cette nouvelle édition, les véhicules propres seront mis à l'honneur malgré un problème de gestion des batteries lithium usagées toujours d'actualité.

Le Département va fêter la musique à Paris et à Lyon

Le Département va célébrer la Fête de la musique à Paris le mercredi 21 juin et à Lyon le samedi 24 juin 2023 à Lyon. "Cette édition sera basée sur la nostalgie des musiques des années 90-2000 : Npu oubli pa ! C'est l'occasion de se remémorer des souvenirs et de partager ces moments avec d'autres Réunionnais installés dans l'Hexagone" commente le conseil départemental. Animés par Maroni et Fabrice animation les concerts regrouperoont DJ Illan's - Futur Crew, James, Renlo, Zorro Chang, Sika Rlion, Ti Zenfan Gado et Micheline Picot. Tous les spectacles sont gratuits.



La pa Météo France i di, sé zot i di - C'est une belle journée

Ce mercredi 7 juin 2023, Matante Rosina prévoit une belle journée! Elle ne voit aucun nuages à l'horizon à part peut-être un peu dans les Hauts (comme d'habitude) dans l'après-midi. Du coup, elle décide d'aller faire un petit tour dans la grande roue à Saint-Paul. Ses cheveux vont être farfouillés à cause du vent.