Maison vendue à un chien, le numéro (supposé) de Darmanin, un bébé girafe sans taches, accouchement dans un avion

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 21 au vendredi 25 août le voici : il y a cet agent immobilier qui a été arrêté pour avoir vendu une maison à un chien. Lors d'un concert avec son groupe Fatal Bazooka, Michaël Youn a affiché sur scène le numéro (supposé) de Gérald Darmanin. Encore bébé, déjà une star. Un girafon monochrome, sans aucune des taches est né dans un zoo américain. Une femme a accouché ce lundi 21 août 2023 à bord d'un vol reliant Paris à Fort-de-France, en Martinique.

"L'acte engagé par cette agence immobilière n'a aucune base juridique", a dénoncé le procureur général adjoint de Téhéran, accusant le patron de "vouloir porter atteinte aux valeurs morales de la société", a appris l'AFP ce dimanche 20 août 2023.

Les policiers ont lancé une enquête "à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant la signature de la vente d'un appartement à un chien par une agence immobilière de l'ouest de Téhéran", a indiqué la police dans un communiqué rapporté par l'agence de presse locale Isna.

Cette vidéo, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un couple déclarant vendre un appartement à son chien Chester, un shih tzu, faute d'avoir un héritier. D'après ces images, le petit chien blanc, installé sur le bureau de l'agent immobilier, signe le contrat avec l'aide de la femme en apposant l'empreinte de sa patte sur le document.

"Samedi matin 19 août, , le patron de l'agence a été arrêté par la police et son bureau a été fermé sur ordre de l'autorité judiciaire" a indiqué le procureur général adjoint de Téhéran, Reza Tabar, cité par Mizan Online, l'organe de communication de la justice.

"L'acte engagé par cette agence immobilière n'a aucune base juridique", a-t-il ajouté, en accusant le patron de "vouloir porter atteinte aux valeurs morales de la société".

Comme dans de nombreux pays musulmans, le chien est considéré comme impur en Iran mais la loi n'interdit pas d'en posséder.

De plus en plus d'Iraniens issus des classes moyenne ou supérieure sont propriétaires d'animaux domestiques, notamment de chiens et de chats.

Michaël Youn a d'abord demandé à la foule rassemblée de crier "merci Gérald" avant d'ajouter : "J'ai trouvé que ça manquait de spontanéité et que ce n'était pas assez personnel. Ce que je vous propose, c'est que chacun lui envoie un message un peu plus personnel".

Le prétendu numéro de téléphone de Gérald Darmanin a ensuite été affiché sur scène. Ce que je vous propose, c'est de l'appeler demain matin, vers 5h ou 6h", a renchéri l'humoriste.

"N'oubliez pas que c'est quand même le ministre de l'Intérieur, il peut retracer votre numéro", a poursuivi l'acteur, avant de préciser "ne commencez pas les menaces de mort parce qu'il va vous trouver". "C'était ma petite contribution à la politique française", a conclu Michaël Youn, sous les acclamations de la foule.

Selon les informations de BFM Tv, il ne s'agirait pas en réalité du numéro du ministre de l'Intérieur. Beauvau n'a pas souhaité réagir davantage.

Ce n'est pas la première fois que Michaël Youn se prête à ce genre d'agissements. En 2013, le comédien avait donné en direct sur le plateau du Grand Journal le numéro du chroniqueur Sébastien Thoen. Ce dernier avait quitté le plateau.

"Une girafe sans tâche est très rare", a déclaré à l'AFP David Bright, directeur de Brights Zoo, dans le Tennessee (sud). Aucune naissance de ce type n'avait été enregistrée depuis 1972 à Tokyo, selon lui.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby ???? pic.twitter.com/1H9LvATHFx