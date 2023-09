SPL Estival : Joé Bédier porte plainte pour détournement de fonds publics

Le maire de Saint-André Joé Bédier a porté plainte pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics dans l’affaire de la SPL Estival, annonce le Quotidien ce mercredi 13 septembre 2023. La plainte a été déposée contre X, mais le maire souligne tout de même la responsabilité sur Ludovic Alamélou, président-directeur général lors de cete période, et Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et président de la Cirest (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Dans ce document de neuf pages dont « Le Quotidien » a obtenu copie, Me Binsard revient sur les dépenses excessives et opaques à la SPL Estival, dont les 400 000 € de chèques sans justificatif et les factures et devis présentés à la SPL par la société de communication Booking Réunion Island pour un montant total de 93 000 €" détaillent nos confrères. "La plainte a été déposée contre X mais vise nommément Ludovic Alamélou et Patrice Selly en fin de texte" précisent-ils.

Pour rappel, la SPL Estival est dans la tourmente et a été placée en redressement judiciaire le 30 août dernier. En proie à graves difficultés financières, avec près de 3 millions d'euros d'endettement, la société de transport de l'est devra bientôt présenter un plan de restructuration.

En plus de cela, le Quotidien a révélé que 93 000 euros ont été reversé par la SPL "à l’agence Booking Réunion Island pour des campagnes de communication adossées à trois concerts de Kartel Prod, sans lien apparent avec les déplacements en bus". 400 000 euros de dépenses sans rapport avec la SPL ont aussi été relevés.

Le maire de Saint-Benoit a déjà affirmé ne rien savoir de cette affaire. Même son de cloche pour le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa, alors que Ludovic Alamélou était conseiller municpal de sa commune. Il a démissionné de son mandat le 3 aout dernier.

La Région, actionnaire à hauteur de 5%, a de son côté regretté la gestion de la SPL. "Force est de constater le gâchis provoqué par le choix de la Cirest d’installer un PDG rémunéré à la tête de la SPL malgré les mises en garde qui avaient été faites", a réagi Huguette Bello.

