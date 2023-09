Street workout : Angelo Merion devient champion de France de freestyle

Du 22 au 24 septembre s’est déroulé le Max freestyle à Paris sous la grande canopée de Chatelet-Les-Halles. L’événement pluridisciplinaire était dédié aux sports émergents. Le Portois Angelo Merion s'est imposé dans la catégorie freestyle et a décroché l'or. Clément Mourot, originaire de Saint-André, a lui obtenu la médaille d'argent en "set & reps" (Photo Mehdi BsmK)

Des milliers de personnes ont suivi les athlètes venus de toute la France, avec au programme les championnats de France de basket 3X3, street workout, d’escalade, de foot freestyle, de battle afro, de breakdance et pour la première fois une compétition de chase-tag.



Côté street workout, La Réunion était représentée par deux athlètes : le Portois Angelo Mérion en freestyle, le Saint-Andréen Clément Mourot en set & reps. Les deux s’étaient qualifiés lors de la Réunion Cup qui s’est déroulée au Port le 30 juillet dernier.



Fort de sa 3ème place aux championnats du monde en Lettonie le mois dernier, Angélo Mérion s’est imposé face à ses adversaires et a pris par la même occasion sa revanche en finale face au Guadeloupéen Daryl Polor, contre qui il avait perdu en finale l’année dernière. Il décroche le titre de champion de France 2023 en freestyle.



Clément Mourot quant à lui a décroché l’argent en set & reps, ainsi que l’argent en duo et le bronze en muscle-up.



"De très très bonnes performances qui montrent la bonne santé du street workout réunionnais, qui progresse de façon exponentielle ces dernières années" note l'association Bek la barre.



