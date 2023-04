Violences, intelligence artificielle, réforme des retraites, Borne et syndicats déterminés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023 : - Lundi 3 avril – À La Réunion, la violence est de plus en plus "décomplexée" - Mardi 4 avril – L’intelligence artificielle c'est bien, à condition de la garder sous contrôle - Mercredi 5 avril – Réforme des retraites : Élisabeth Borne cherche à renouer le dialogue - Jeudi 6 avril – Réforme des retraites : une réunion éclair pour zéro résultat - Vendredi 7 avril – Malgré l'essoufflement de la mobilisation, les syndicats restent déterminés

En l’espace de quelques mois à La Réunion, la violence a brusquement augmenté. Les jeunes se battent entre eux, en plein jour, à proximité des passants. Des armes à feu sont utilisées en pleine rue pour tuer un adversaire. Enquête sur une violence qui est de plus en plus "décomplexée"

- Mardi 4 avril – L’intelligence artificielle c'est bien, à condition de la garder sous contrôle

Chat GPT, Replika, Eliza, Midjourney… de plus en plus, l’intelligence artificielle (IA) dépasse la fiction et débarque dans notre quotidien. Les robots des blockbusters américains sont désormais complètement ringardisés. L’intelligence artificielle fait est désormais partie de notre quotidien mais sa banalisation sans contrôle peut avoir de graves conséquences. Enquête.

Ce mercredi 5 avril 2023, les syndicats ont rendez-vous à Matignon avec la Première ministre, Élisabeth Borne. Élisabeth Borne qui a d’ailleurs promis qu’elle serait « à l’écoute de tous les sujets ». Et ce, en dépit des « points de désaccord ». Et des désaccords il y en a, notamment concerne le projet de réforme des retraites, actuellement soumis pour examen au Conseil constitutionnel. Un rendez-vous primordial à la veille d’une 11ème journée de mobilisation.

Les syndicats avaient prévenu : si Elisabeth Borne restait sourde à leurs revendications concernant la réforme des retraites, la réunion prévue entre la Première ministre et l’intersyndicale tournerait court. Sans surprise, la rencontre n’aura duré qu’une heure. Inflexible sur le départ de l’âge à la retraite, Elisabeth Borne semble toujours aussi hors-sol, estimant qu’elle « n’envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux »…alors même que c’est ce qui a été fait tout au long de ces derniers mois.

Nouvelle journée de mobilisation, nouvelle journée émaillée de violences en France. Alors qu’à La Réunion, les manifestations peinent à mobiliser, dans l’Hexagone, la population reste encore au rendez-vous. Entre provocations du gouvernement, discussions stériles, et soutiens surprenants venus de l’étranger, la réforme des retraites continuent de fractionner le pays.