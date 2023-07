Volcan, bac, trop de vide, inflation et moustique

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023 : • Lundi 3 juillet - Le Piton de la Fournaise fait son show • Mardi 4 juillet - Baccalauréat : c'est l'heure des résultats pour les 11.998 candidats de l'Académie • Mercredi 5 juillet - Chips, bonbons, gâteaux… trop de vide, trop d’emballages et trop de plastique • Jeudi 6 juillet - Prix : tout, tout, tout, vous saurez tout sur le calcul de l'inflation • Vendredi 7 juillet - Deux virus nouvellement transmis par le moustique-tigre, La Réunion n'est pas à l'abri (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

• Lundi 3 juillet - Le Piton de la Fournaise fait son show

Le Piton de la Fournaise s'est réveillé ce dimanche 2 juillet 2023, pour la toute première fois de l'année. Le volcan a commencé à donner des signes de réveil dès 7h36 du matin et l'éruption a été confirmée aux alentours de 8h30 heures sur le flanc est de l'enclos. L'éruption se poursuit pour son deuxième jour ce lundi,sur le flanc est et sud-est du volcan. Deux fissures sont ouvertes. Le spectacle est visible depuis la route des laves

• Mardi 4 juillet - Baccalauréat : c'est l'heure des résultats pour les 11.998 candidats de l'Académie

Admis, au rattrapage, recalé ?... Ce mardi 4 juillet 2023, c'est le jour J pour les 11.998 candidats au baccalauréat nouvelle version de La Réunion. L'heure de la délivrance pour certains (qui connaissent d'ailleurs déjà 80% de leur note) et donc de la découverte des résultats tant attendus, synonyme de fin d'année et début d'une nouvelle étape vers dans leur chemin vers la vie active. Et même si le baccalauréat a perdu de sa charge symbolique (suite à la réforme Blanquer), le moment des résultats reste toujours un moment important pour les lycéens. Rendez-vous donc à 10 heures…

• Mercredi 5 juillet - Chips, bonbons, gâteaux… trop de vide, trop d’emballages et trop de plastique

Qui n'a jamais été déçu en ouvrant un paquet de chips et en se rendant compte au final que ce dernier n'est rempli qu'à moitié. Qui n'a jamais acheté un paquet de gâteaux format familial, le pensant plein à ras-bords pour qu'au final il contienne la même quantité que le format normal… Et oui, le vide est (presque) partout dans nos emballages. C'est d'ailleurs ce vide que dénoncent Foodwatch et Zéro Waste France, lançant un ultimatum à cinq grandes marques de produits alimentaires. Une pratique trompeuse et ayant un impact sur l'écologie.

• Jeudi 6 juillet - Prix : tout, tout, tout, vous saurez tout sur le calcul de l'inflation

Le 26 juin 2023, l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) dévoilait – comme chaque mois – l'indice des prix à la consommation à La Réunion. Alimentaire, tabac, énergie… tout ou presque y passe. Des produits qui passent notamment entre les mains d'enquêteurs de l'Insee qui relèvent les prix pour pouvoir calculer ce que l'on appelle l'"indice des prix à la consommation". Afin d'y voir plus clair - après les nombreuses interrogations de nos internautes - sur la façon de calculer ces prix, les équipes d'Imaz Press ont décidé d'interroger l'Insee.

• Vendredi 7 juillet - Deux virus nouvellement transmis par le moustique-tigre, La Réunion n'est pas à l'abri

Après la dengue ou encore le chikungunya, La Réunion pourrait-elle être touché par les virus West Nile et Usutu ? En effet, des chercheurs de l'Institut Paster ont révélé que le moustique-tigre était désormais capable de transmettre ces deux nouveaux virus. Mais alors que cette découverte a été faite, Imaz Press a questionné l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et l'Agence régionale de santé (ARS) sur les risques épidémiologiques à La Réunion.