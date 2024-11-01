PRUD'HOMMES Le PSG condamné à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé
Météo : un ciel encore bien chargé
Ce mercredi 17 décembre 2025, Matante Rosina ouvre une nouvelle case de son calendrier de l’avent et tombe sur une belle part de gâteau tison. Un vrai réconfort, car en levant les yeux, elle voit un temps bien maussade sur une grande partie de...
Rétractation de Takieddine : la perspective d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy
La menace d'un nouveau procès se précise pour Nicolas Sarkozy: le parquet national financier a demandé mardi le renvoi de onze personnes parmi lesquelles l'ex-président, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand...
Au Bourget, un rassemblement en hommage à Dan Elkayam, tué dans l'attaque de Sydney
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Bourget en Seine-Saint-Denis, mardi en fin de journée pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans dimanche, lors de l'attaque contre des Juifs à Sydney.
À retenir ce soir : prime de Noël, décès de Patrick Lauret, Brigitte Macron s'excuse, un enfant sauvé d'un incendie et trafic de stupéfiants
BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 16 décembre 2025 : - Prime de Noël 2025 : 152 euros minimum, versés à plus de 2,2 millions de foyers éligibles - Patrick Lauret, photographe de la Région Réunion, est décédé - Polémique "sales...
Saint-Leu et Saint-Pierre : une femme condamnée pour des vols en série dans des pharmacies
Les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Leu ont mis fin à une série de vols visant des pharmacies dans le sud et l’ouest de l’île. Les faits se sont déroulés entre septembre et novembre 2025, dans plusieurs établissements situés à...
À l'approche des fêtes de fin d'année, le planning familial compte sur la générosité des Réunionnais
À La Réunion, plus de 3500 personnes sont accompagnées et soutenues par le planning familial local. Dans un communiqué, l'association dénonce un désengagement de l'Etat et des collectivités territoriales. Des choix politiques qui se traduisent par...
Municipales 2026 à Sainte-Suzanne : le PLR apporte son soutien à Frédéric Maillot
La dynamique de rassemblement autour de la candidature de Frédéric Maillot aux élections municipales de 2026 à Sainte-Suzanne continue de s’affirmer. Après le PCR, le Parti pour la Libération Réunionnaise (PLR) a officiellement annoncé son soutien...
Explosion mortelle dans l'Ain : une personne toujours recherchée
Les recherches ont repris mardi à Trévoux, dans l'Ain, pour retrouver une "personne manquante" au lendemain de l'explosion, d'origine encore indéterminée, qui a tué deux enfants en bas âge et fait une dizaine de blessés.
Trafic de stupéfiants à La Possession : 7 ans de prison pour le principal prévenu, peines avec sursis pour sa compagne et un jeune dealer
Un important dossier de trafic de stupéfiants, impliquant un couple de La Possession et un jeune homme de 21 ans, a été jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce lundi 15 décembre 2025. Cocaïne, ecstasy, cannabis et près de 40.000...
La ministre Aurore Bergé à La Réunion pour les célébrations du 20 décembre
Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sera en visite à La Réunion du 19 au 21 décembre 2025. Elle participera aux commémorations du...
Roman Métis des Lycéens : "Badjens" de Delphine Minoui remporte le prix
Le roman "Badjens", signé Delphine Minoui et publié aux éditions du Seuil, a été sacré Prix du Roman Métis des Lycéens cette année. Le verdict est tombé ce mardi 16 décembre 2025, à l’issue de la délibération du jury lycéen, réuni à la médiathèque...
Patrick Lauret, photographe de la Région Réunion, est décédé
(Actualisé) Patrick Lauret, dit "Bouba", professionnel des médias, photographe et agent de la Région Réunion, est décédé des suites d'une longue maladie. De la Région Réunion, à la Ligue réunionnaise d'athlétisme dont il était membre, ils lui...
Saint-Denis : un enfant de six ans sauvé des flammes dans l'incendie d'un appartement au Chaudron
(Actualisé) Ce mardi 16 décembre 2025, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'une résidence du Chaudron à Saint-Denis. Des policiers en patrouille, interpellés par des riverains, sont intervenus en premier, sauvant...
Taxe sur les alcools forts : une possible majoration locale inquiète la filière rhum
Dans les couloirs de l’Assemblée nationale, le projet de création d’une nouvelle taxe sur les "alcools forts", dans le cadre du projet de loi de finances 2026 se profil. Si elle venait à être mise en place, cela pourrait conduire à l’instauration...
Gran 20 Désanm 2025 : une célébration de mémoire avant la renaissance du musée de Villèle
Le Gran 20 Désanm 2025 s’annonce comme une édition à part, à la fois empreinte de sa tradition de partage et tournée vers l’avenir. Cette 8ème édition organisée par le Département, est la dernière célébration organisée sur le site du musée...
"Vide juridique", "omerta" : derrière la contamination de l'eau aux PFAS, la question des épandages
Épandues dans les champs pendant des décennies, des boues industrielles contaminées aux "polluants éternels" ou PFAS ont rendu l'eau du robinet impropre à la consommation dans 18 villages du nord-est.
Cyclamed : le recyclage des médicaments non utilisés pour éviter la pollution et les risques sanitaires
De nos salles de bain aux usines de valorisation dans l'Hexagone, en passant par les pharmacies de La Réunion, les médicaments non utilisés suivent un parcours discret mais vital pour l’environnement et la santé publique. Entre efforts de...
Polémique "sales connes" : Brigitte Macron se dit "désolée" si elle a "blessé les femmes victimes"
Brigitte Macron s’est dite "désolée" lundi soir si elle a "blessé les femmes victimes" de violences sexuelles, réagissant pour la première fois dans une interview au média Brut à la polémique créée par ses propos tenus à l’encontre de militantes...
L’ancien chef de la brigade des mineurs de Rouen mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs
Un major de police, adjoint au chef de la brigade des atteintes aux personnes au commissariat de Rouen, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures et placé en détention provisoire, a annoncé lundi 15 décembre le parquet d’Evreux...
Dermatose : la mobilisation se poursuit au lendemain de la visite de Genevard
La mobilisation se poursuit mardi contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), avec plusieurs axes routiers toujours bloqués dans le Sud-Ouest, au lendemain de la visite en Occitanie de la ministre de l'Agriculture Annie...