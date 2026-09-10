Congrès dédié à l’alcoolisation fœtale : le groupe Possessionnais Nantso-M Quintet représente La Réunion à Amiens

Ils s'envolent ce vendredi 11 septembre 2026 pour Amiens. Nantso-M Quintet, un groupe possessionnais, participera à l’ouverture de la 8ème édition du congrès international dédié aux troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) qui aura lieu du 13 au 16 septembre 2026. La France accueille pour la première fois cet évènement, et ce sont des artistes réunionnais qui ont la mission d'animer la soirée. Moment fort du groupe dans l'Hexagone, ils se produiront à la fin de la conférence avec un répertoire de musique réunionnaise (Photo : D.R)

À l'origine de ce groupe : Nantso-M, un jeune batteur et compositeur âgé de 20 ans, qui se présente au monde en musique avec un handicap invisible : un trouble du neuro-développement. Une différence dont il parle dans des chansons qu'il compose. Écoutez.

Rose-Marie Var, responsable administrative de l'association Niabou et manager du groupe explique : "Le groupe a été créé en 2025, au centre il y a un musicien, dont le groupe porte le nom. Ce groupe a été créé avec lui, et pour lui. Sa particularité c’est que c'est un musicien différent. C’est un groupe qui est dans une démarche d’inclusion. Il y a 5 autres musiciens qui ne sont pas porteurs de handicap."

Le quintet est composé d’artistes partageant l'envie de créer un monde culturel inclusif et travaille sur ce projet avec conviction. "Venant d’horizons divers, ce groupe dégage une énergie à couper le souffle. C'est une aventure humaine exceptionnelle" assure fièrement la manager.

L'association Niabou mise sur l'inclusion pour porter des talents locaux et montrer aux jeunes qu'ils peuvent réussir, et ce, peu importe leur différence ou leur particularité. Handicap ou pas, les talents existent et méritent d'être soutenus insiste Rose-Marie Var : "Comme pour les autres jeunes différents, trouver sa place dans la société n’est pas gagnée, c’est compliqué, ils se retrouvent dans des filières scolaires où on attend d’eux qu'ils soient comme tout le monde".

Elle ajoute : "Pour notre association, l’idée, c'est de se dire où sont les forces de ces jeunes et comment valoriser les potentiels. Pour Nantso-M, il s'avérait depuis plusieurs années que l’entourage professionnel musical ne cessait de remarquer ses qualités, il y a ce talent, ces compétences, l’idée c'est maintenant d’accompagner ce talent".

Un accompagnement qui est aussi porté par les autres membres du groupe qui sont des artistes professionnels.

- "On fait le choix de donner la possibilité aux gens autrement capables de s’exprimer" -

À 16 ans, Nantso-M allait à l'école de musique actuelle de Saint-Leu. Il l'a quitté en 2024. "Au niveau de la prise en compte de son handicap et de l’adaptation, ça ne marchait pas trop. Il a un handicap invisible, le choix de l’inclusion n’est pas facile pour toutes les structures".

"Oui il y a un talent, mais il y a des éléments qui font que ce talent va se heurter à certaines difficultés. Par exemple, un manque de confiance en soi, la difficulté à accepter l’échec. Quand il est découragé, on ne peut pas compter sur lui comme lorsqu'il est à fond, nous, on fait le choix de donner la possibilité aux gens autrement capables de s’exprimer. On fait des accueils de loisirs, on accueille des enfants différents, on leur donne" nous explique sa manager.

Et finalement, se produire à un évènement international qui traite des sujets liés aux troubles de l'alcoolisation foetale, c'est cela aussi prendre sa place dans la discussion autour du handicap invisible, lors de ce congrès qui aborde le sujet sensible de l'alcool pendant la grossesse et de ses conséquences sur la société. Pour rappel, cette conférence biennale se réunit depuis 15 ans autour de 250 participants, acteurs de la recherche scientifique et clinique, du secteur sanitaire et médico-social, du milieu associatif, provenant de 19 pays et 4 continents.

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- Une tournée dans l'Hexagone -

À Amiens : 13 septembre spectacle d’ouverture du congrès international dédié aux troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) et le 15 septembre en animation de la soirée de gala du congrès

À Soissons : le 19 septembre dîner-concert à Les Frérots

À Paris : le 17 septembre lors de la journée de rencontre et de travail avec Simon Nwambeben dans le cadre du projet de résidence artistique avec Nantso-M Quintet programmé en octobre 2027.

Une tournée qui se terminera par une résidence d’artistes sur un projet de co-création artistique avec Simon Nwambeben.

Puis le groupe sera de retour à la Possession, afin de préparer la mise en place d'un accueil de loisirs sans hébergements, porté par l'association Niabou, dédié à la musique et ouvert aux enfants porteurs de handicap.

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