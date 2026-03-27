Découverte macabre à Saint-Paul : ouverture d’une information judiciaire pour meurtre, le mis en cause reconnaît les faits

Ce vendredi 27 mars 2026, la procureure de la République de Saint-Denis annonce "l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre", suite à la découverte macabre faite ce mardi matin à proximité de la Chaussée Royale au bas des rampes de Plateau Caillou. Une personne mise en cause a reconnu les faits mais conteste l'intention homicide. Le parquet a requis un mandat de dépôt en vue d'une détention provisoire (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Afin de permettre l'enquête des forces de l’ordre, la route avait été fermée à la circulation dans le sens sud-nord au niveau du carrefour avec la Rue Poivre.

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