Tribunal de Saint-Denis : le procès de l’auteur présumé d’une violente agression contre un pompier pourrait être renvoyé

L’homme qui a porté un violent coup de couteau à un pompier de la Possession ce mercredi 21 janvier 2026, sera à la barre du tribunal de Saint-Denis ce vendredi 23 janvier, après-midi. Il est présenté dans le cadre d’une comparution immédiate. Il pourrait toutefois ne pas être jugé directement. L’avocate de la défense devrait demander un renvoi du procès afin que son client puisse faire l’objet d’expertises psychiatriques (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les faits reprochés s’étaient produits dans la soirée de mercredi à la Possession

Alors qu’il intervenait avec son équipe pour porter assistance à une personne victime d’un malaise sur la voie publique, le sapeur-pompier affecté au Centre d’incendie et de secours de La Possession était violemment agressé par homme. L’homme lui a porté un coup de couteau

La victime avait été transportée à l’hôpital, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Il a ensuite pu regagner son domicile.

Face à la gravité des faits, le Sdis 974 a immédiatement déposé plainte.

- Le préfet de La Réunion et le Sdis 974 condamnent cet "acte d’une extrême gravité" -

Dans un communiqué publié jeudi, Patrice Latron, préfet de La Réunion, avait "condamné cet acte d’une extrême gravité et avait adressé tout son soutien au sapeur-pompier blessé, à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades".

Le président du Département, Cyrille Melchior ainsi que sur Sophie Arzal, conseillère, départementale et présidente du service d’incendie et de secours (Sdis) avaient aussi condamné l’agression et apporté leur soutien à la victime. "S’en prendre à un sapeur‑pompier en intervention est inacceptable", déclarait Sophie Arzal, présidente du Conseil d’administration.

Le Sdis avait annoncé le dépôt d’une plainte contre le mis en cause.

- Plusieurs élus expriment leur colère -

La maire de La Possession, Vanessa Miranville, exprime "ma plus vive colère et ma totale indignation après l’agression au couteau dont a été victime un sapeur-pompier, hier soir, alors qu’il intervenait pour porter secours sur le territoire communal".

"S’attaquer à un sapeur-pompier en mission constitue un acte d’une extrême gravité et une atteinte directe aux valeurs fondamentales de notre République. Ceux qui viennent sauver des vies ne doivent jamais devenir des cibles. Cette violence est inacceptable et ne saurait être tolérée", dit-elle.

"J’exprime à ce sapeur-pompier blessé mon plein et entier soutien, ainsi qu’à sa famille, à ses collègues et à l’ensemble des services de secours, et lui adresse tous mes vœux de rétablissement. Les premières nouvelles que j’ai pu avoir sont heureusement rassurantes."

"J’estime que toute agression contre les forces de secours doit être sanctionnée avec la plus grande sévérité." La maire appelle à une réponse pénale exemplaire face à de tels actes, afin que l’impunité ne trouve jamais sa place.

Erick Fontaine de La Possession adresse "mon entière solidarité au sapeur-pompier victime d’une violente et lâche agression à La Possession. Je condamne avec la plus grande fermeté cette agression inacceptable. S’attaquer à celles et ceux qui nous protègent et nous portent secours est une atteinte grave aux valeurs de solidarité et à ceux qui se dévouent pour nous tous".

