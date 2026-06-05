Saint-André : deux personnes armées interpellées dans le quartier Fayard

Dans la soirée de ce jeudi 4 juin 2026, était menée une opération anti-bande dans le secteur de Fayard à Saint-André. Deux personnes ont été interpellées pour port d'arme de catégorie D (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon nos informations, cette opération était menée entre la police nationale et un pour la police municipale. Une quarantaine d'effectifs ont été mobilisés sur l'opération.

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