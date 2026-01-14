Trois mules interpellées à Gillot avec 98 ovules de cocaïne dans le corps

(Actualisé) Ce samedi 10 janvier 2026, trois mules en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport de Gillot révèle Le Quotidien. Une information confirmée à Imaz Press. Tous étaient en possession d'ovules de cocaïne dans leur corps. La marchandise ingérée représente au total, 98 ovules, soit environ un kilo de cocaïne. Selon nos informations, les trois hommes originaires d'Haïti seront déférés ce mercredi 14 janvier devant le tribunal judiciaire (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le premier homme avait ingéré 40 ovules de cocaïne, le second 20 et le dernier, 30. Les mules ont été envoyées vers le Centre hospitalier de Saint-Denis (CHU) pour expulser les ovules de cocaïne.

Ils ont été placés en garde à vue et seront déférés ce mercredi.

- 52 mules interpellées en 2025 -

52 mules arrêtées en un an contre 25 en 2024 pour près de 500.000 euros en argent liquide (contre 50.788 en 2024), soit "10 fois plus que l'année dernière", confirme la préfecture pour qui il n'y a pas de "tsunami blanc".

Interrogé, le directeur régional des douanes a déclaré le mardi 9 décembre 2025, lors d'une opération à l'aéroport Roland-Garros, "sur la cocaïne on est à 42 kilos à date – plus que l'année dernière - effectivement on est en augmentation".

Le jeudi 2 octobre 2025, le directeur de cabinet du préfet, Vincent Bernard-Lafoucrière a déclaré : "on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de vague blanche". Il avait toutefois souligné qu'il y a une "hausse de la circulation des drogues".

Cette déclaration du directeur de cabinet de la préfecture sur l'absence de "vague blanche" peut interroger, alors que les services des Douanes indiquaient en avril 2025 avoir désormais affaire à un "tsunami blanc".

"Il y a six ans, on avait moins d'un kilo de cocaïne par an saisi à l'aérogare, les chiffres parlent d'eux-mêmes", confirmait Hervé Le Ray, inspecteur général des douaniers. "Un filtre à l'arrivée ne suffit pas à tout arrêter, on ne peut pas contrôler tous les passagers. Il est certain que ce que l'on saisit est une goutte d'eau vis-à-vis de ce qui peut passer", admettait le contrôleur.

