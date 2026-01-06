L'ancien préfet de La Réunion Jérôme Filippini, nommé directeur de l’INSP (ex-ENA)

L’ancien préfet de La Réunion et jusqu’ici conseiller maître à la Cour des comptes Jérôme Filippini a été nommé lundi directeur de l’Institut National du Service Public (INSP), l’école des hauts fonctionnaires qui a succédé à l’ENA, à l’issue du conseil des ministres (Photo : rb/www.imazpress.com)

Énarque de la promotion Victor-Schoelcher (1994-1996), passé par Sciences Po et l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Jérôme Filippini succède à Maryvonne Le Brignonen, nommée en janvier 2022 pour une durée de quatre ans.

Jérôme Filippini arrive à la tête de l’INSP dans un contexte particulier: quatre ans après la création de l’école née des cendres de l’ENA, décriée pour son élitisme et notamment son classement de sortie et supprimée par Emmanuel Macron en 2021, le nouvel établissement a essuyé les critiques virulentes de sa dernière promotion quant à sa procédure de sortie.

"Une attention particulière sera également portée à court terme sur l’amélioration de la nouvelle procédure de sortie des élèves", a affirmé lundi le ministère de l’Action des Comptes publics dans un communiqué égrénant les chantiers sur lesquels Jérôme Filippini sera attendu.

Mi-novembre, l’écrasante majorité de la promotion Paul-Émile Victor (2024-2026) a dénoncé dans une lettre ouverte un nouveau système assimilé à "un retour à l’Ancien régime", "où les candidats sont présélectionnés arbitrairement, où les talents et les vertus ne peuvent plus être défendus à égalité, (...) où des entretiens fantoches viennent entériner un choix fixé d’avance".

Des propos qualifiés d’"excessifs" par la directrice de l’époque, Maryvonne Le Brignonen.

Jusque-là, les élèves sortis de promotion étaient affectés aux grands corps de l’État en fonction de leur rang au classement général (Conseil d’Etat, Cour des comptes et inspections).

Ces dernières années, Jérôme Filippini a enchaîné plusieurs postes de préfet dans le Lot, l’Eure, La Réunion et enfin en Corse-du-Sud.

Jérome Filippini a été préfet de La Réunion du 23 août 2022 au 10 octobre 2024. "C’est avec tristesse que je vais quitter l’île intense, que j’ai pris passion à servir. Une île attachante où j’ai apprécié les échanges avec ses habitants et ses acteurs" avait-il écrit dans un communiqué en apprenant sa nomination en Corse. Il avait indiqué avoir travaillé avec "humilité" tout au long de son séjour.

Certains Réunionnais avaient alors fait part de leur tristesse après l'annonce de son départ. Il faut dire que ses prédécesseurs n'avaient pas forcément brillé lors de leur temps passé à La Réunion. De son côté Imaz Press Réunion avait jeté un pavé dans la mare : si Jérôme Filippini a fait son travail correctement et avec "humilité", c'est tout de même le minimum syndical à attendre d'un représentant de l'Etat.

Mais il y a eu les couacs, comme l'a appellé lui-même Jérôme Filippini lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de son départ. Il a eu le cyclone Belal qui a fait quatre décès. Quatre morts, dont on a finalement peu parlé en raison probablement de leur statut de sans-domicile fixe.

Le haut fonctionnaire a marqué son passage sur l’île, où le préfet Claude Érignac a été assassiné en 1998, en sortant de la préfecture et en montant sur un camion de manifestants pour parler au mégaphone aux quelque 1.500 personnes rassemblées à Ajaccio afin de dénoncer l’emprise de la mafia en Corse.

Il n’est cependant resté que 10 mois à ce poste qu’il a quitté en août 2025 pour rejoindre la Cour des comptes, invoquant "des raisons personnelles" pour expliquer son départ.

