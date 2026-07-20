[Vidéo] Mondial 2026 : l'Argentin Leandro Paredes provoque une bagarre après le coup de sifflet final

La finale de la Coupe du monde s'est achevée dans le chaos en raison du comportement de l'Argentin Leandro Paredes. Battue 1-0 après prolongation par l'Espagne ce dimanche 19 juillet 2026, l'équipe argentine a vu l'un de ses joueurs perdre totalement son sang-froid au terme de la rencontre. Au coup de sifflet final, Leandro Paredes s'en est d'abord pris au défenseur espagnol Éric Garcia, qu'il a violemment projeté au sol. Alors que ce dernier tentait de se relever, le milieu argentin a également essayé de l'attraper par le cou, déclenchant un début d'échauffourée.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a ensuite dirigé sa colère vers Gavi. Il a à son tour fait chuter le milieu espagnol avant de lui porter un coup, provoquant l'intervention rapide des joueurs et des membres des deux équipes pour éviter que la situation ne dégénère davantage.

Le craquage complet de Leandro Paredes au coup de sifflet final avec l’Argentine (il a pris carton rouge)… pic.twitter.com/vQiByiAab6 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) July 19, 2026

Leandro Paredes a écopé d'un carton rouge.

Look at this thug.



Leandro Paredes should be banned for a long time.



Can’t handle his team produced the worse World Cup final performance in history.



What a sore loser pic.twitter.com/AFp7ToQMmm — Red Army 68' 🇾🇪 (@MUFC_RA) July 19, 2026



Ces scènes de tension ont terni les célébrations de la Roja, sacrée championne du monde au terme d'une finale particulièrement disputée. Des célébrations qui ont par ailleurs été perturbée...par Donald Trump, qui a brièvement refusé de quitter la scène et a tenté de s'inscruster sur la photo de groupe.

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