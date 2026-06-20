Mondial-2026: Team USA en 16es, le Brésil le Maroc s'en rapprochent

Au lendemain de la qualification du Mexique, les Etats-Unis, autres coorganisateurs du Mondial-2026, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour les 16es de finale, dont se rapprochent aussi le Brésil et le Maroc.

La Coupe du monde s'est dans le même temps achevée pour deux premières sélections: Haïti et la Turquie, qui prennent la porte après deux défaites d'affilée.Samedi, plusieurs autres nations peuvent obtenir leur qualification, parmi lesquelles la Suède, mais aussi l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent dans le "choc" du groupe E.. Team USA rejoint le MexiqueLa Coupe du monde réussit à ses hôtes: Après le Mexique, les Etats-Unis ont décroché vendredi leur sésame pour la phase à élimination directe, grâce à leur victoire face à l'Australie (2-0) à Seattle.Comme lors de leur première rencontre, les hommes de Mauricio Pochettino - privés de leur joueur vedette Christian Pulisic, blessé - ont rapidement ouvert le score sur un but contre son camp du défenseur australien Cameron Burgess (11e), avant de creuser l'écart grâce à Alex Freeman (43e)."C'était encore un match fantastique. Nous l'avons emporté face à une équipe très forte", a déclaré le sélectionneur argentin, ovationné à la fin du match par les supporters américains.Ils étaient nombreux en rouge et blanc à la fois dans le Lumen Field de Seattle, comme dans les bars autour et les rues voisines, à scander "USA! USA!".Team USA est même sûre de terminer première de son groupe D, à la faveur de la défaite (1-0) d'une très faible Turquie, incapable d'égaliser face à des Paraguayens réduits à dix.Fatal aux Turcs, ce match à San Francisco a été marqué par le carton rouge infligé pour la première fois à un joueur -le Paraguayen Miguel Almiron- qui avait parlé en couvrant sa bouche de la main lors d'une altercation avec un adversaire, une nouvelle règle introduite lors du Mondial-2026 pour lutter contre les insultes racistes.. Le Brésil élimine Haïti, le Maroc se relanceSix jours après leur match nul, Brésil et Maroc, les deux poids lourds du groupe C, ont obtenu leur première victoire dans cette Coupe du monde, qui leur permet de faire un grand pas vers les seizièmes de finale.Peu emballante face aux Lions de l'Atlas, la Seleçao, en quête d'une sixième étoile, n'a pas eu à forcer son talent pour battre à Philadelphie une sélection haïtienne beaucoup trop juste.Les "Grenadiers", de retour 52 ans après leur première participation à une Coupe du monde en 1974 en Allemagne -où ils avaient perdu leurs trois rencontres-, sont assurés de terminer derniers de leur poule.L'autre rencontre du groupe C a été télescopée par l'actualité judiciaire française, et une décision de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le renvoi en procès pour viol d'Achraf Hakimi quelques heures avant le coup d'envoi.La plaignante, par la voix de son avocate, a vu dans cette décision une "victoire judiciaire". Le latéral du PSG, qui nie les faits, a assuré sur X attendre ce procès avec "impatience" pour "enfin" pouvoir parler."Il est très serein", a affirmé son sélectionneur Mohamed Ouabhi après la victoire du Maroc (1-0) contre l'Ecosse. "Il voulait faire un gros match, il a fait un gros match".Chacune de ses prises de balle a néanmoins été accompagnée par les sifflets d'une partie du public, qui n'ont cependant pas paru le perturber.. Allemands, Ivoiriens et Suédois tout près du butAvec des succès respectifs en ouverture contre Curaçao et l'Equateur, Allemands et Ivoiriens peuvent se qualifier pour les 16es de finale dès samedi et faire un pas important vers la première place du groupe en cas de succès dans le choc qui les oppose dans le groupe E à Toronto.Après l'accroc japonais (2-2), les Pays-Bas de Virgil van Dijk sont quant à eux sous pression au moment d'affronter à Houston l'autre favori du groupe F, la Suède d'Alexander Isak et Viktor Gyökeres, un sommet aux faux airs de Premier League. En cas de victoire, les Suédois seront qualifiés.. La millième et une premièreLes amateurs de statistiques apprécieront d'apprendre que la rencontre, samedi à Monterrey, entre le Japon et la Tunisie sera la 1.000e de l'histoire de la Coupe du monde, qui a débuté en Uruguay en 1930.Ce sera aussi la grande première du Français Hervé Renard sur le banc tunisien, quatre jours après avoir remplacé Sabri Lamouchi, limogé dans la foulée de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) dimanche.