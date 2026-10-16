[Photos- Vidéos] Grand Raid : Hugo Deck grand vainqueur de la Diagonale des fous, le Réunionnais Judicaël Sautron est 4ème

23:37 Wopé zot tout ! Nou arèt nout direk pou aswar. Zot la rest ansanm nou tout la zourné é tout la soiré, mersi bonpé. Alon ropozé aster. Nou artrouv domin Bone nuit zot tout !

23:25 - La première féminine de la Diagonale des Fous a pointé à la Grande Chaloupe - Ruth Croft, la première féminine de la Diagonale des Fous a pointé à la Grande Chaloupe à 22 h 50. À cette allure, elle devrait arriver à la Grande Chaloupe vers 00h38 et franchir la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous vers 1h32. Suivez son parcours ici.

23:22 - Sur le Trail de Bourbon l'élite Alexandre Depeche fuse vers Grand Place - En tête sur le Sentier scout, le réunionnais et élite Alexandre Depeche continue son ascension et court en direction de Grand Place. Après 2 heures et 37 minutes de course, il devance le malgache Jean Nelson Raotozafy.

22:55 - Le ti coq péi est là ! Judicaël Sautron, premier Réunionnais de la course, décroche une belle quatrième place - Le premier Réunionnais a franchi la ligne d'arrivée et a décroché une belle quatrième place. Le finisher est très content. "Lavé un plato kosto, lé ga té télman for o fur é a mesur moin la monté" "Moré voulu alé cherch le podium pou zot mé té costo osi". "Lékar té pa énorm sé sa la pous a moin a vréman gard le kontat. Sé lé gro zantrènman la payé" Avec modestie, le finisher confie se sentir comme un amateur face au plateau de grands professionnels. "In amater i pé osi fé de bel shoz". "Kan mi mèt un truc dan mon tèt mi fé lé shoz bien". Le ti coq péi revient sur l'ambiance et sur le parcours. "Le parkou té vréman dur", mais il affirme que la joie des réunionnais l'a poussé à se dépasser. "Sé la premièr foi mi fé in Grand Raid avèk otan défervésans " " Sé kom si mi té premiyé", affirme t-il. Un grand moment pour le Réunionnais qui est fière de son chrono de 24 heures et 38 minutes.

22:50 - Le Réunionnais Judicaël Sautron 4ème de la Diagonale - Superbe performance du Réunionnais Judicaël Sautron qui termine à la 4ème place du classement général. Il a franchi la ligne d'arrivée au stade de la Redoute (Saint-Denis) à 22h38 après 24 heures 38 minutes et 40 secondes de parcours sur les sentiers entre Saint-Pierre et la commune dionysienne. Un immense bravo pour ce coureur modeste et au grand coeur qui est aussi le seul coureur amateur tu top 4. Les trois hommes du trio de tête pratiquent tous le trail, au niveau professionnel, contrairement à Judicaël Sautron qui s'entraine uniquement en dehors de ses heures de travail.

22:15 - Jérôme Vanderschaeghe termine troisième, arrachant à Judicaël Sautron l'espoir d'une troisième place - Le finisher revient sur l'expérience et son beau parcours. "Il y en a qui sont partis trop vite." "Sur des participations comme ça tu n'as pas le choix que d'avoir de l'expérience." Sur une note d'humour, le finisher affirme qu'il va faire une petite pause car il est venu l'année dernière et cette année "je laisse la famille à la maison, ma femme aussi. Je ne veux pas finir célibataire". Sa victoire arrache l'espoir au coq péi de terminer à la place des trois meilleurs.

21:55 - Robin Juillaguet deuxième, a montré qu'il ne faut jamais perdre espoir - 13ème à Hell-Bourg, le deuxième "fou" de cette édition 2026, a réussi à faire une remontada remarquable et à se hisser à la deuxième place. "Le plan c'était de rester sage jusqu'à Hell-Bourg". "J'avais pour objectif de la finir. Comme vous avez vu j'ai réussi à remonter". "C'est exceptionnel comme évènement".

20:56 - Il l'a fait, Hugo Deck au sommet, remporte la Diagonale des Fous ! - C'est le plus jeune vainqueur de la Diagonale des Fous. Sous les acclamations de la foule, après moins de 23h de course, Hugo Deck arrive en vainqueur et délivre ses premiers mots. "Je n'arrive pas encore à réaliser". À l'arrivée, il ne ressent "plus la fatigue". "Mafate m'a souri et c'est là que j'ai fait mon coup d'éclat". "On a eu un lever de soleil incroyable et, à ce moment, ce n'était pas un bon moment pour moi", confie le vainqueur. "Je pensais que Vincent allait s'envoler à la première place." Cette première victoire, le jeune homme affirme qu'elle lui donne envie de revenir. "Je suis heureux d'avoir réussi. Il y a quand même 10 années de travail derrière ça". Le plus jeune vainqueur de la Diagonale des Fous revient sur son parcours, qui n'a pas toujours été glorieux. " Ça fait 10 ans que j'ai commencé le trail running. Je fumais un peu trop de joints. Ma mère pourra en témoigner. Vraiment perdu, donc merci le trail. " Sur l'ambiance et la course, le vainqueur salue un moment magique. "C'est très agréable de voir les gens heureux de nous voir courir". "La Possession ça m'a surpris, il y avait tellement de monde, on m'encourageait de partout". "C'est un peu comme une petite fête nationale ici". "Je remercie tous les réunionnais pour la joie qu'ils apportent. C'est ça qui rend cette course unique." Il voit son parcours sur cette diagonale comme "des montagnes russes" avec quelques petits problèmes digestifs. "C'était magique de pouvoir doubler et prendre la tête au Maïdo". "Je sais pas si on peut parler de records, car le parcours change beaucoup, j'ai eu de très bonnes conditions." Il remercie également les autres coureurs qui l'ont soutenu et aidé, notamment Tschumi qui lui a donné un gel. "C'est ça l'esprit trail". Son prochain objectif : l'UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc), le rêve de tous les traileurs selon lui. Mais pour le moment, le vainqueur des fous va "aller à l'Hermitage comme un petit touriste".

20:50 - Un contrôle anti-dopage pour les premiers à l'arrivée - Selon la règlementation du sport, un contrôle anti-dopage est obligatoire à l'arrivée pour tous les premiers de chaque course. L'organisation a expliqué à la 1ère que dès lors qu'il arrive, ils récupèrent la pièce d'identité. Par la suite, le sportif est conduit par un médecin qui procède aux contrôles d'usages.

20:42 - Hugo Deck proche de la quête finale, pointe à la Vigie - Le jeune homme de 26 ans se rapproche de la ligne d'arrivée. Les réunionnais sont en place à La Redoute pour attendre le grand vainqueur.

20:19 - Judicaël Sautron pointe à la Grande Chaloupe, seulement quelques minutes le sépare du troisième - Sous les acclamations de sa famille et des réunionnais, Judicaël Sautron a pointé à la Grande Chaloupe à 20h19. Pas le temps de traîner, le coq péi ne s'attarde pas et continue son bout de chemin.

19:57 - C'est parti pour le Trail de Bourbon ! - Ce vendredi 16 octobre 2026, 1.317 coureurs dont 770 réunionnais et 48 internationaux, se sont élancés sur le Trail de Bourbon. Le départ est parti de Cilaos et les coureurs devront parcourir 106 kilomètres de sentier et affronter 6.200 mètres de dénivelé positif. Parmi les élites, Victoria Devouge, Marine Sechet, Claire Gatto, Jennifer Sauvage, Alexandre Depeche, Simon Bulloz ou encore Sébastien Poesy. Le premier et la première de cette course sont attendus samedi 17 octobre sur le stade de La Redoute, dans la matinée. Ultime temps de passage pour le ou la dernière, le dimanche 18 octobre à 14 heures. Suivez vos courreurs favoris ici.

19:52 - À la onzième place, l'élite Thibault Baronian abandonne avant le pointage à La Possession - Hissé à la onzième place, l'élite Thibault Baronian abandonne avant de pointer à La Possession. Après 21h03 de course, le favoris a stoppé son parcours au Chemin Ratinaud.

19:06 - La remontada de Judicaël Sautron - Le chouchou péi a saisi l'opportunité et s'est hissé à la quatrième place, devançant Esmiol, actuellement en mauvaises conditions. Avec 19 minutes d'écart avec Jérôme Vanderschaeghe, le réunionnais peut encore prétendre à la troisième place du podium de la Diagonale des Fous.

18:59 - Lucas, camrunner, impressionné par le niveau d'Hugo Deck - Si les fous font la démonstration de leur talent, les camrunners sont aussi à applaudir. Lucas, impressionné par le niveau d'Hugo Deck, qu'il a suivi depuis ce matin, ne démérite pas. Son rôle : offrir des images exclusives, au plus près des fous. "Même pour des sportifs aguerris, tu sens que c'est un niveau mondial", affirme le jeune homme. "On attend Hugo Deck et Robin Juillaguet, les deux premiers. Notre objectif, c'est de les suivre à partir d'ici jusqu'à l'arrivée", précise-t-il. "Et pour nous, c'est aussi un exemple. Un très bon entraînement ", ajoute-t-il.

18:45 - Hugo Deck creuse l’écart, Judicaël Sautron à l’affût d’une opportunité - Hugo Deck a pointé à la Grande Chaloupe et reste largement en tête. Une trentaine de minutes le séparent du deuxième. De son côté Vincent Esmiol, pourtant bien parti, garde sa quatrième place avec peine. Selon Distance+, le fou ne se sent pas bien "mais il a assuré qu’il allait essayer d’aller au bout". Une opportunité peut-être à saisir pour Judicaël Sautron qui continue à briller à la cinquième place avec un écart minime d'une dizaine de minutes avec le quatrième.

18:40 - Infiltré chez Imaz Press, Guillaume Grondin garde la force - Infiltré pour Imaz Press, Guillaume Grondin retrouve la forme la nuit tombant, nous dit l'un de ses proches, Julien Dalleau. "Il rentre dans Mafate et se dit prêt pour une nuit technique et surtout basée et sur tout basée sur la récupération, afin d'attaquer la journée de demain". Il est actuellement 720ème au classement général. Il devrait pointer à Grand Place dans la soirée.

18:38 - C'est officiel, l'élite Jean-Philippe Tschumi abandonne - Coup dur pour Jean-Philippe Tschumi. Quinzième du classement général de la Diagonale des fous, le favori abandonne avant le pointage à Ilet Savannah. Son corps a dit "stop", explique la page officielle du Grand Raid.

18:21 - Zembrocal - Les teams Les Papang' de la Prudence et la team Transju intersport terminent 2ème et 3ème féminines - Les 2èmes et 3èmes féminines ont également franchi la ligne d'arrivée à La Redoute ce vendredi 16 octobre 2026. Montent sur la deuxième marche du podium, l'équipe de la "reine" Marcelle Puy, l'équipe Les Papang' de la Prudence en 24 heures, 43 minutes et 38 secondes. Clôture ce podium, la team transju intersport en 25 heures et 21 minutes. Les dernières équipes ont jusqu'à ce samedi, 10h45, pour arriver.

18:17 - Hugo Deck traverse le Chemin des Anglais - Hugo Deck, impressionnant, continue son bout de chemin et travers le Chemin des Anglais. On ne l'arrête plus.

18:09 - Emilie Maroteaux ne poursuit pas son ascension - Emilie Maroteaux, première féminine locale, n'a pas poursuivi son parcours et a abandonné avant le pointage à Roche Plate. Elle était classée à la neuxième place des féminines de la Diagonale et 109 ème au classement général. Elle faisait partie des élites locales.

17:34 - Hugo Deck pointe à La Possession et reste largement en tête - Hugo Deck continue de creuser la distance avec ses concurrents et reste largement en tête de la Diagonale. Le fou a pointé à La Possession et a repris la course vers la Grande Chaloupe après un court arrêt malgré ses 50 minutes d'écart avec le deuxième. Avec une arrivée estimée à 20h34, le jeune homme de 26 ans pourrait exploser le record.

16:55 - Judicaël Sautron est à la cinquième place - Judicaël Sautron reprend du poil de la bête et se hisse à la cinquième place après avoir pointé à Ilet Savannah à 16h45. Moins de 10 minutes le séparent de son concurrent pour récupérer la quatrième place du classement général. Lors de son passage, le Réunionnais a été acclamé par la foule. "Il se rapproche du quatrième à seulement 7 minutes", indique la page officiel du Grand Raid.

16:47 - Hugo Deck, toujours en tête de la Diagonale, a pointé à Chemin Ratinaud - C'est avec une très belle avance sur ses concurrentd que le Français Hugo Deck a pointé en tête à Chemin Rainaud à 16h28. Près de 30 minutes le sépare de ses concurrents, le Robin Robin Juillaget et Vincent Esmiol. Selon Distances +, "dans la descente qui suit le poste, extrêmement technique après près de 150 km de course, le Français a semblé se sentir bien". "Hugo Deck a déjoué le piège de Kalla en enchaînant descentes, montées et passages techniques sous la chaleur, ainsi que l’humidité", ajoute Distance+.

16:31 - Diagonales - Robin Juillaget prend la deuxième place et passe devant Vincent Esmiol - Vincent Esmiol a été relegué à la troisième place. Il est arrivé à Îlet Savannah avec 40 minutes de retard sur le leader, Hugo Deck. Le coureur du team a confié des problèmes musculaires aux jambes et des douleurs aux pieds.

16:00 - Zembrocal - Le Training Paillettes Club termine première féminine - Les féminines du Training Paillettes Club ont terminé premières du relais Zembrocal ce vendredi 16 octobre 2026. Elles sont arrivés en 23 heures, 17 minutes et 22 secondes. Elles sont 5ème au classement général.

15:36 - Zembrocal - les teams Nanyukiche et la fabrique à F sur le podium - Avec plus d'une heure d'écart sur la première équipe, les teams Nanyukiche et la fabrique à F terminent respectivement à la 2ème et 3ème place. La team Nanyukiche est arrivée en 22 heures, 17 minutes et 12 secondes. La teamn la fabrique à F a terminé la course en 22 heures, 23 minutes et 15 secondes.

15:31 Diagonale des Fous - la première féminine - Ruth Croft a pointé à Roche Plate Ruth Croft, première féminine de la Diagonale des Fous, a pointé à 15h03 à Roche Plate. Elle est actuellement 24ème au classement général.

15:21 - Diagonale des Fous : Amélie Huchet abandonne à Hell-Bourg - La favorite réunionnaise, Amélie Huchet, a abandonné la course à Hell-Bourg suite à des problèmes de santé. La sportive péi faisait partie des élite de cette nouvelle édition.

14:41 - Diagonale : Robin Juillaget passe devant Tom Evans et prend la 4ème place - Robin Juillaguet, du team Salomon, dépasse le Britannique Tom Evans et s’empare de la quatrième position. Pour sa première Diagonale des Fous, le Français se retrouve presque au sommet.

14:21 - Guillaume Grondin continue sa course sur la Diagonale des Fous - Nous le suivons depuis quelques jours, Guillaume Grondin, le sudiste, continue d'arpenter les sentiers. Selon Julien Dalleau qui assure, avec des proches, son assistance, "il est actuellement à la Plaine des Merles". "Il a souffert du froid hier soir et ce fut compliqué de se réchauffer", dit-il. Mais au final, "il a une stratégie payante, celle de faire Mafate de nuit pour éviter le soleil". Actuellement, il est 761ème au classement général.

14:12 - La team Zembro sous BBL termine première du relais Zembrocal - Ils ont dominé la course durant très très longtemps, les quatre coureurs de la team Zembro sous BBL, Thomas Van der Kaa, Thomas Wiplier, Thomas Lecointre et Étienne Boulbin, sont arrivés premier du relais Zembrocal. Ils terminent sur un temps de 21 heures, 03 minutes et 42 secondes. Ils clôturent leur course avec une très large avance sur leurs concurrents.

14:01 - En tête sur la Diagonale des Fous, Hugo Deck a pointé au Maïdo tête dure - En tête après avoir devancé Vincent Esmiol, Hugo Deck a pointé au Maïdo tête dure à 13h43 après 15 heures, 43 minutes et 4 secondes de course. Il poursuit sa remontada et file vers le pointage de l'Ilet Savannah. Il creuse petit à petit l'écart avec Vincent Esmiol. Longtemps premier, ce dernier vient de pointer à 14h01. Tous les deux restent loin devant le troisième, Jean-Philippe Tschumi.

13:09 - Blandine L'Hirondel termine la Mascareignes pour Lola - C'est une arrivée pleine d'émotions pour Blandine L'Hirondel, grande vainqueure de la Diagonale des Fous l'année passée, aujourd'hui participante à la Mascareignes. "C'était une arrivée très importante pour moi et en mémoire de Lola" a-t-elle confié à l'arrivée à La Redoute. Pour elle, l'essentiel n'était pas gagné, avait-elle dit lors de la remise des dossards, mais de courir pour ses amis qui ont perdu leur fille. Blandine L'Hirondel a terminé la course en 11 heures, 57 minutes et 30 secondes.

13:05 - Hugo Deck passe en tête de la Diagonale des Fous dans la montée du Maïdo - Vincent Esmiol, en tête pourtant depuis presque le début de la course, paye peut-être un départ trop rapide et des problèmes de chaussures semble-t-il. Ce qui a permis à Hugo Deck, en grande forme, de revenir sur lui et de prendre les commandes de la course. Reste à voir désormais s'ils vont se tirer la bourre sur toute la fin de course ou si Hugo Deck arrivera à mettre de l'écart avec son principal concurrent.

12:23 - Diagonale des Fous : Fabrice Payet abandonne - Depuis Mare à Boue, Fabrice Payet enchaîne les chutes sur les sentiers de la Diagonale des Fous. Le Grand Raid précise que le sportif souffre de troubles visuels ce qui a entraîné ces chutes. Il a pris la décision d’arrêter avant la Plaine des Merles. Il portait le dossard 2281. Cette année, il avait annoncé au micro d'Imaz Press vouloir "faire mieux" et pourquoi pas terminer sur le podium mais ces problèmes de santé ont eu raison de lui.

12:16 - Le premier de la Diagonale des Fous, Vincent Esmiol pointe à Roche Plate, suivi de près par Hugo Deck - C'est à 12h11 que Vincent Esmiol, actuellement en tête de la course, a pointé à Roche Plate. Il est suivi de très près par Hugo Deck, son principal concurrent sur la course. Seules sept minutes les séparent l'un de l'autre.

12:13 - Sur le relais Zembrocal, la team BBL domine toujours la course - L'arrivée à la Grande Chaloupe est imminente pour la team Zembro sous BBL qui domine la course depuis un très long moment et a creusé un large fossé avec les seconds, la team Nanyukiche. Ils ont plus d'une heure et demi d'écart. Les Papang' de la Prudence sont elles classées 9ème au classement général. Il s'agit là de l'équipe de Marcelle Puy, la reine des sentiers.

12:04 - Abandon de Thibault Garrivier sur la Diagonale des Fous - L’athlète Thibault Garrivier, figurant pourtant parmis les élites de la Diagonale des Fous, a rendu son dossard à Hell-Bourg (Salazie). Dans la descente de Bélouve, il avait expliqué avoir pris le départ malade.

11:59 - Chute de Blandine L'Hirondel sur la Mascareignes - Blessée à l'épaule durant la course - victime d'une luxation - Blandine L'Hirondel, vainqueure de la Diagonale des Fous l'an passé ne lâche rien. En course sur la Mascareignes pour Lola, fille d'amis, malheureusement décédée cette année, pour elle, cette course a une saveur particulière. Elle est actuellement 82ème au classement général.

11:44 - Diagonale des Fous - Judicaël Sautron est à Grand Place - Après 13 heures, 26 minutes de course et 9ème au scratch, le Réunionnais Judicaël Sautron a pointé à Grand Place.

11:38 Hugo Deck creuse l'écart sur Jean-Philippe Tschumi sur la Diagonale Hugo Deck a creusé l'écart sur Jean-Philippe Tschumi. Selon Distances +, à Grand-Place, une dizaine de minutes ont séparé les deux hommes.



11:21 - Zembrocal - le relais se poursuit pour "Nou Artrouv' en cavale - La course se poursuit pour notre famille qui se passe le relais pour les 60 ans du papa. Émile, Brice, Maxime et Mathieu continuent sur leur lancée, l'air toujours aussi frais. Maxime se dit "fier de partager cela avec son papa" sur ses réseaux sociaux. Ce qui nous permet également de suivre leur épopée. Ils sont en route vers la Plaine des Merles.

11:11 - Mascareignes - Claire Jacquin est la première féminine à terminer la course - Après 10 heures de course, 11 minutes et 27 secondes, c'est à 11 heures 11 ce vendredi 16 octobre 2026, que Claire Jacquin, a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute. Elle termine la course en première position. À l'arrivée, elle confie : "je suis restée dans ma bulle. J'ai essayé de ne partir trop vite pour ne pas explosé". Mais difficile pour elle de réaliser qu'elle a gagné la course. "Je partais seulement avec l'idée de terminer sur le podium." Claire Jacquin a tenu à remercier les bénévoles et les réunionnais. "Rien que pour l'ambiance, ça vaut le coup, c'est incroyable, merci le public."

10:53 - Saint-Paul : fermeture du Cap Lahoussaye ce samedi pour le "Metis Trail Réunion 2026" - Sur la RN1A à Saint-Paul, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive "Metis Trail Réunion 2026", le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation le samedi 17 octobre de 4h à 9h. Une déviation sera mise en place par la RD10 Route du Théâtre et la RN1 Route des Tamarins.

10:35 - Judicaël Sautron, premier Réunionnais de la Diagonale des Fous - Notre coq péi, Judicaël Sautron est actuellement à la 8ème place de la Diagonale des Fous. Il devrait prochainement pointé à Grand Place. Autre local, Robin Coinus est actuellement 16ème position de la course la plus folle du monde, suivi de Romain Fontaine. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Distances+ (@distancesplus)

10:25 - À 10h24, le premier de la Diagonale des Fous, Vincent Esmiol, a pointé à Grand Place - Il poursuit sa course en tête, le Français Vincent Esmiol mène toujours la Diagonale des Fous ce vendredi matin. Il devance Hugo Deck, Jean-Philippe Tschumi et Tom Evans. Chez les femmes, Ruth Croft fait la course en tête, sans grande surprise. La Néo-Zélandaise, victorieuse de l'UTMB il y a un an et 36ème au scratch. Juste derrière Croft se trouvent l'Américaine Alyssa Stuart et l'Irlandaise Emma Stuart.

10:14 - Diagonale des Fous - il figurait parmi les élites, Mathieu Desserprit abandonne - Il faisait partie des élites hommes de cette Diagonale des Fous, le local Mathieu Desserprit, dossard 282, a abandonné la course dès le début.

09:47 - Ils se lancent, en famille, sur le relais du Zembrocal Trail, Nou Art'trouv en cavale toujours en course - Ils sont quatre, deux fils, une belle-fille et un père réunis sous les couleurs de la team "Nou Artrouv' en cavale" pour les 60 ans du père de famille. Ce vendredi, Brice Barret et ses proches sont toujours en course. Pour baptiser leur équipe, les quatre coureurs ont puisé dans leur propre histoire familiale : "Nou Artrouv' en cavale", "c'est le nom de notre conversation de famille", explique Maxime. Une référence surtout à deux expressions que Brisco répète régulièrement : "Nou artrouv" et "Tiembo, larg pa".

09:43 - Mascareignes - Claire Jacquin est en tête chez les féminines - Du côté des féminines, Claire Jacquin est en tête devrait arriver dans quelques minutes à La Redoute. Elle est suivi de très près par Chloé Le Guillou et Zoé Alvarez.

09:31 - Jean-Charles Breton termine 3ème de la Mascareignes - Après 8 heures 36 et 40 minutes de course, le coureur péi Jean-Charles Breton, dossard 3781, a terminé la course en troisième position. Il le dit : "j'ai mis du rythme à La Possession", confie-t-il au speaker.

09:27 - Diagonale des Fous - Vincent Esmiol est au Sentier Scout - Après 11 heures de course, Vincent Esmiol. a atteint le point de passage du Sentier Scout ce vendredi. Son prochain point de passage vers Grand Place.

09:12 - Florian Bernabeu-Seguy, grand vainqueur de la course, vient de franchir la ligne d'arrivée - Après 8 heures, 13 minutes et 32 secondes de course, Florien Bernabeu-Seguy vient de franchir la ligne d'arrivée à La Redoute à Saint-Denis. Accusant le coup après ces heures de course, il a tout donné. Au micro de Réunion La 1ère il le dit, "j'ai eu beaucoup de crampes". "Ça a été très intense, c'est parti vite, je me suis senti très bien." La médaille du finisher et de premier lui a été remise par le directeur de course. Est arrivée second, le malgache Nirina Haja. "Il est très très fort", dit-il, évoquant son concurrent. Le sportif a terminé la course en 8 heures, 17 minutes et 47 secondes de course.

08:59 - Guillaume Grondin, notre dossard 2368, est toujours en course pour la Diagonale - Guillaume Grondin a une passion dans la vie "l'ultra", confiait-il avant le départ à Imaz Press. Le Réunionnais est toujours en cours et a pointé à Mare à Boue à 7h45 ce vendredi 16 octobre 2026. Ce n'est pas la première fois que le Réunionnais va s'amuser à arpenter les sentiers de la Diagonale des Fous.

08:51 - Vincent Esmiol toujours en tête de la Diagonale des Fous, a pointé à la Plaine des Merles - Il caracole toujours en tête de la course, Vincent Esmiol a pointé à la Plaine des Merles à 8h46. À peine fatigué mais présentant tout de même une blessure au pied, le sportif a plus de 20 minutes d'écart sur le second. Hugo Deck et Jean-Philippe Tschumi le talonnent.

08:45 - Diagonale des fous : la première féminine, Ruth Croft, pointe à Hell-Bourg - 32 em au classement général, Ruth Croft, venue de la Nouvelle-Zélande, fait course en tête du côté des femmes. Elle a pointé à Hell-Bourg à 8h37 et se dirige vers la Plaine des Merles

08:36 - Mascareignes : Claire Jacquin va pointer à la Grande Chaloupe - Première chez les femmes et 19 ème au classement général, Claire Jacquin va pointer à la Grande Chaloupe dans quelques miniutes. Elle fait route vers le Stade de La Rédoute pour une arrivée estimée à 10h36. Blandine L'Hirondel, gagante du Grand Raid 2025, est derrière elle. Elle est attendu à la Grande Chaloupe dans 23 minutes.

07:32 - Diagonale des fous : le Réunionnais Judicaël Sautron pointe à Hell-Bourg - Il ne s’est pas attardé au point de ravitaillement de Hell-Bourg, il est en sixième position, lui qui était jusqu’à présent à la dixième position au classement général. Le Réunionnais Judicaël Sautron pointe à Hell-Bourg. Quarante minutes séparent le Réunionnais de la tête de course, Vincent Esmiol, qui semble ralentir et avoir chaud sur la course alors qu'il se dirige vers la Plaine des Merles. Fabrice Payet est lui numéro 15 de la diagonale des fous, il est passé à Hell-Bourg à 7h39.

06:40 - Diagonale des fous : Vincent Esmiol pointe en tête à Hell Bourg - Installé confortablement aux commandes de la Diagonale des fous, Vincent Esmiol a pointe en tête à Hell-Bourg (Salazie) à 6h40. Lors de sa pause ravitaillement et bien-être, avec massage, au poste de pointage, il s'est renseigné sur les autres coureurs qui sont à une vingtaine de minutes derrière lui. "Tout va bien. Je suis vraiment bien dans les temps (qu'il a prévu - ndlr), je vais continuer comme ça" a-t-il déclaré avant de reprendre sa course vers la Plaine des Merles. Regardez "Je l'ai senti en forme, et heureux de sa course. Il est bien motivé pour la suite, on va aller le rejoindre ailleurs" a ensuite commenté la mère du coureur qui fait partie de son équipe d'assistance. "Physiquement autant que mentalement il est bien. Il déroule son plan comme il l’avait prévu, maintenant il n'y a plus qu’à tenir, ça sera long, mais pourvu que ça dure" a ajouté la compagne de Vincent Esmiol également membre de son équipe d'assistance. Derrière Vincent Esmiol, Jean-Philippe Tschumi et Hugo Deck ont pointé ensemble à Bélouve. Ils sont attendus à Hell-Bourg dans une vingtaine de minutes.

06:35 - Mascareignes : Claire Jacquin en route en tête pour la Possession - Première chez les femmes et 20ème au classement général, Claire Jacquin a pointé au chemin Ratinaud (la Possession) à 6h30. Elle fait route vers la Possesion. Blandine L'Hirondel, gagante du Grand Raid 2025, est derrière elle. Elle est attendu à Dos d'Âne dans les toutes prochaines minutes.

06:26 - Diagonale des fous : Ruth Croft va arriver à la Croisée Coteaux Kerveguen - Ruth Croft ne lâche rien et surtout pas la tête de la Diagonale des fous. Elle est attendue dans les toutes prochaines minutes au pointage de la Droisée Coteaux Kerveguen. Sarah Vieuille et Emma Stuart sont toujours à sa poursuite respectivement en deuxième et troisème position.

06:22 Les Réunionnais Judicaël Sautron et Fabrice Payet premiers locaux de la Diagonale des fous Ils font presque la course ensemble, les deux Réunionnais Judicaël Sautron, dossard 217, et Fabrice Payet, 2281, n’ont que très peu d’écart, 4 minutes les séparent dans cette course folle. C’est Sautron qui est le premier local, pas très loin de la tête de la course. Regardez. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Trail Passion (@trail.passion) Fabrice Payet nous avait partagé son souhait de faire un podium, parti à fond, l'élite réunionnaise talonne les élites en visite sur l'île. Judicaël Sautron lui devait arriver à 6h33 à Bélouve selon les estimations de l'organisation, il y est finalement passé à 6h15 ... Sautron a 43 ans, il est originaire de Sainte-Marie et fait du trail depuis 13 ans. Il a été trois fois premier Réunionnais sur le Grand Raid De son côté, Vincent Esmiol arrive à Hell-Bourg dans quelques minutes, défiant les pronostics pour le moment. Il y est attendu à 6 h 40.

06:21 - Diagonale des fous : pointe en tête à Bélouve et court vers Bélouve - Les pointages se suivent et se ressemblent. Vincent Esmiol a encore pointé en tête, cette fois à Bélouve. Il était 6h15. Il est seul pour le moment à s'est présenté à ce point de passage. Il se dirige maintenant vers Hell-Bourg. Jean-Philippe Tschumi est attendu dans les toutes prochaines minutes à Bélouve. Hugo Deck se dirige lui aussi vers se poste de pointage.

06:16 - Mascareignes : Florian Bernabeu-Seguy fonce vers la Grande Chaloupe - Florian Bernabeu-Seguy a été le premier à pointer à la Possession. Il était 6h26. Nirina Haja a fait la même chose 5 minutes plus tard. Les deux hommes se dirigent mainteant vers la Grande Chaloupe.

05:37 - Diagonale des fous : Vincent Esmiol solidement en tête - Il était 5h14 lorsque Vincent Esmiol a pointé à la Croisée Coteaux Kerveguen. Il a creusé l'écart avec Jean-Philippe Tschumi et Hugo Deck qui ont pointé quasiment ensemble et qui sont désormais à 23 minutes derrière le premier. Le trio se dirige vers Bélouve. Chez les femmes, Ruth Croft en est route vers la Croisée Coteaux Kerveguen où elle est attendue dans une quarantaine de minutes. Sarah Vieuille et Emma Stuart sont toujours respectivement en 2ème et en 3ème position

05:31 - Mascareignes : Florian Bernabeu-Seguy pointe en tête à Dos d'Âne - Chez les hommes, Florian Bernabeu-Seguy ne lâche pas les commandes. Il a pointé en tête à Dos d'Âne (la Possession) à 5h19. Il se dirige maintenant vers le chemin Ratinaud à la Possession. Nirina Haja a pointé 9 minutes après lui à Dos d'Âne et Marc Fernandes en a fait de même 20 minutes plus tard Chez les femmes Claire Jacquin est toujours en tête. Elle est passée à Deux Bras dans Mafate à 5h09. Blandine L'Hirondel est à 13 minutes derrière elle. Chloé Le Guillou complète le trio de tête féminin

05:20 - Zembrokal trail : la team Zembrotic en tête - Partis de Saint-Joseph à 1h du matin, la la team Zembrotic a pointé en tête de la course à Hell Bourg à 4h44. Les équipes Les âmes soeurs et The flyng whales ont respectivement pointé en 2ème et 3ème position

05:13 - Florian Bernabeu-Seguy et Claire Jacquin aux commandes de la Mascareignes - Du côté de la Mascareignes, c'est Florian Bernabeu-Seguy chez les hommes et Claire Jacquin chez les femmes qui se sont installés en tête de l'épreuve. Blandine L'Hirondel, gagnante de l'édition 2025 de la Diagonale des fous et vainqueure de l'Ultra trail du Mont Blanc 2026, pointeen 2ème position du classemnt féminin. Pour rappel le départ de la Mascareignes a été donné à 1h ce vendredi de Hell-Bourg (Salazie).

05:06 - Diagonale des fous : Vincent Esmiol et Ruth Croft en tête - Vincent Esmiol tient la tête de course chez les hommes. Il a pointé à Mare à Boue à 3h19 vendredi. Il était suivi de Jean-Philippe Tschumi et de Hugo Deck. Chez les femmes, c'est Ruth Croft qui est en tête. Sarah Vieuille et Emma Stuart sont à ses trousses. Judicaël Sautron, premier Réunionnais, a pointé à Mare à Boue en 6ème position du classement général.