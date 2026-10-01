9e édition de la Rando K'Frine : 30 femmes, 93 km et 4 jours pour traverser La Réunion

Elles seront une trentaine à chausser leurs baskets pour un défi qui se veut sportif, mais surtout collectif. Du 9 au 14 octobre 2026, l'association Margot Run organise la 9e édition de la Rando K'Frine à La Réunion. Au programme : près de 93 kilomètres de sentiers entre Grand Coude, à Saint-Joseph, et Hell-Bourg, à Salazie, quatre jours de marche et un même mot d'ordre : se dépasser ensemble, sans compétition. (Photo DR Margot Run Trail)

Pas de chrono ni de classement à l'arrivée. Pour cette neuvième édition de la Rando K'Frine, l'objectif est de promouvoir l'activité physique auprès des femmes, créer du lien et montrer que chacune peut relever son propre défi.

Organisée par Margot Run, la randonnée itinérante est exclusivement féminine. L'association, créée en 2005, compte plus de 160 adhérent.e.s et est présidée par Marguerite Hoarau, dite Margot, ancienne traileuse qui compte notamment 15 Grand Raid à son actif. Sa philosophie tient en quelques mots : "Nou K'Frines, nou lé kapab !"

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- Du sud jusqu'au cirque de Salazie -

Après un accueil des participantes le vendredi 9 octobre à Saint-Denis, les choses sérieuses commenceront le lendemain à Grand Coude, à Saint-Joseph. Découvrez le parcours ci-dessous. Les K'Frines prendront la direction du volcan via les 2.000 marches du Morne Langevin et le Pas des Sables. Le parcours les conduira ensuite vers la Plaine des Cafres, en passant notamment par l'Oratoire Sainte-Thérèse, le Piton Textor et Trou Blanc.

Direction ensuite Cilaos, par Mare à Boue, Kerveguen et le sentier Benjoins. La dernière étape mènera les marcheuses du Bloc jusqu'à Hell-Bourg, en passant par la Caverne du Four et le Cap Anglais. L'arrivée est prévue le mardi 13 octobre vers 16h30.

Une adhérente résume l'esprit de l'aventure : "J'aime particulièrement l'ambiance et la solidarité entre les participantes. S'accorder un moment pour soi, se dépasser et partager de beaux moments, c'est essentiel".

- Marcher, mais aussi sensibiliser -

Au-delà des kilomètres accumulés, la Rando K'Frine veut mettre le sport au service de la santé et du bien-être des femmes réunionnaises. Cette année, l'événement portera également un message de prévention autour des risques liés à l'alcoolisation fœtale et aux addictions, en partenariat avec l'association Les Maillons de l'Espoir.

Une manière d'ajouter à ces 93 kilomètres une dimension solidaire : avancer pour soi, mais aussi faire passer quelques messages en chemin.

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