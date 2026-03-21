À la une de ce dimanche : 2ème tour des municipales, le photographe Victor Erapa expose, Sud-Africains contre les pressions de Trump, insolite, sculpteur pakistanais et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 mars 2026 : - 2ème tour des municipales 2026 : jour de vote pour les citoyennes et citoyens de dix communes - Après 40 ans à photographier l'âme réunionnaise, Victor Erapa expose à la villa de la Région - Des Sud-Africains par milliers dans la rue contre les pressions de Trump et son ambassadeur "dérangé" - Insolite : doyen des maires de France, Hittler et Zielinski au second tour et des panneaux publicitaires pour trouver l'amour - Un sculpteur pakistanais transforme la ferraille en œuvre monumentales - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : dimanche ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Les Réunionnaises et les Réunionnais sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 22 mars 2026, pour le second tour des élections municipales. Seules dix communes sont concernées, les 14 autres ayant élu leur maire dès le premier tour. Les bureaux de votes ouvriront leurs portes à 8h, et fermeront à 18h

Ouvrier, militant, puis photographe autodidacte, Victor Erapa a consacré plusieurs décennies à capturer celles et ceux que l'on ne regarde pas. À travers son exposition Kréol Invizib', présentée à la villa de la Région, il dévoile une mémoire sensible et engagée de La Réunion, faite de visages, de luttes et de spiritualités. Un travail profondément lié à sa propre quête d'identité.

Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi dans Johannesburg contre les pressions de Washington à l'appel du parti au pouvoir, l'ANC, dont le secrétaire général a qualifié le nouvel ambassadeur américain de "dérangé".

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026, le voici. À 94 ans, le doyen des maires de France renfile son écharpe tricolore. À Arcis-sur-Aube, Hittler affrontera un certain Zielinski lors du deuxième tour des municipales. Mais pour Lisa Catalano, il a un coût bien réel. Une Américaine de 42 ans loue depuis plusieurs mois une dizaine de panneaux publicitaires afin de trouver un compagnon.

Des gerbes d'étincelles jaillissent et le métal gronde dans un atelier aux abords d'Islamabad, où l'artiste pakistanais Ehtisham Jadoon assemble des pièces automobiles mises au rebut pour créer des œuvres colossales inspirées des dinosaures et des films et séries Transformers.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : dimanche ensoleillé

Pour ce dimanche 22 mars 2026, Matante Rosina prévoit quelques petites averses sur les régions de l'est au lever du jour, de courte durée. Le soleil reprend vite ses droits et brille sur toute l'île pour la majeure partie de la journée. En fin d'après-midi, le sud-ouest se couvre légèrement du côté du Tampon. Les températures sont plutôt agréables, mais dans les bas, il fait très chaud.