À la une de ce mardi : grève du 29 septembre, coup de feu à Sainte-Marie, France-Belgique, Jordan Bardella, les seniors à l'honneur et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 29 septembre 2026 : - Grève : les fonctionnaires dans la rue pour défendre les services publics et protester contre l'austérité budgétaire - Sainte-Marie : un homme armé de sabre menace plusieurs personnes, un gendarme ouvre le feu - Ligue des nations : Olise offre un succès de prestige en Belgique aux jeunes Bleus de Zidane - Mediapart publie des messages antisémites attribués à Bardella, le président du RN porte plainte en diffamation - Saint-Denis : les seniors à l'honneur pour la première édition de la Semaine Bleue - La pa Météo France i di, sé zot i di – mardi ensoleillé le matin (Photo www.imazpress.com)

Ce mardi 29 septembre 2026, enseignants, soignants, fonctionnaires des impôts ou simple citoyen descendent dans la rue. Gel du point d’indice, potentiel retour des jours carence, conditions de travail dégradées… La liste des raisons de la colère des agents de la fonction publique est longue. La vie est toujours plus chère avec un salaire qui ne suit pas, tandis que de son côté, l'État prévoit de nouvelles coupures dans le budget 2027 qui sera débattu à l'Assemblée ce jeudi. "Ça suffit, on ne peut pas continuer", scandent les syndicats.

Ce lundi soir 28 septembre 2026, un homme âgé de 20 ans a été blessé par arme à feu rue Moka à la Rivière-des-Pluies (Sainte-Marie). Avant le tir, la victime menaçait plusieurs personnes à l'aide d'un sabre. C'est alors que, selon nos informations, il se serait retourné vers les gendarmes. Le militaire a alors ouvert le feu. Blessée à la jambe, la victime a été transportée au CHU Nord. Selon le Sdis, l'homme était conscient lors de sa pris en charge.

L'équipe de France de Zinédine Zidane, largement remaniée et rajeunie, a parfaitement tenu le choc en Belgique et a ramené un succès de prestige grâce à un exploit personnel de Michael Olise en toute fin de rencontre (1-0), lundi à Bruxelles en Ligue des nations.

Mediapart a publié lundi des messages antisémites datant de 2013 attribués à Jordan Bardella, alors jeune militant du Front national. Le président du RN a annoncé une plainte en diffamation et dénoncé une tentative pour "déstabiliser" la campagne du RN, en tête dans les sondages, Marine Le Pen évoquant "une barbouzerie".

À Saint-Denis, pendant sept jours, le bleu se glissera dans la ville, au fil des rencontres, des découvertes et des expériences pour la première édition dionysienne de la Semaine Bleue, qui se déroulera du 5 au 11 octobre 2026. Un de ses grands rendez-vous : la traditionnelle Marche Bleue fêtera ses 10 ans. "À Saint-Denis, bien vieillir, c'est pouvoir continuer à bouger, transmettre, découvrir et participer pleinement aux actions dionysiennes", dit la Ville.

Pour ce mardi 29 septembre 2026, Matante Rosina annonce une matinée plutôt ensoleillée sur l’île. Mais dès la mi-journée, les nuages se forment et donnent des averses dans les hauts. Ces pluies peuvent déborder vers l'ouest et le sud dans l’après-midi. Dans la soirée, c'est l’est qui à son tour retrouve un temps plus humide avec quelques averses.