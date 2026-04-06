À la une de ce mardi : frais d'hospitalisation, protection de l'enfance, fraîcheur nocturne, Iran, refus d'obtempérer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 7 avril 2026 : - Hausse des frais d'hospitalisation : à La Réunion, une partie de la population risque d'être privée de soins - Protection de l'enfance : un système sous pression à La Réunion - Fraîcheur nocturne à La Réunion : seulement 1,5 degré enregistré à la Plaine des Chicots - Trump menace l'Iran de destruction totale - Contrôles routiers : deux refus d'obtempérer ce week-end, une personne en garde à vue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : une belle journée ensoleillée (Photo www.imazpress.com)

Depuis le 1er mars 2026, les frais d'hospitalisations ont augmenté de l'ordre de 20 à 23 euros par jour. Si ces forfaits sont généralement pris en charge par les mutuelles, ces dernières devraient le répercuter avec une augmentation de leurs tarifs. Une hausse qui pèsera forcément sur les ménages les plus précaires pour faire économiser près de 400 millions d'euros à la Sécu. En France, 4% de la population ne dispose pas de complémentaire santé, ce qui risque de priver de soin cette partie des habitants.

Près d'un millier d'enfants victimes de violences sexuelles en 2024, plus de 8.000 informations préoccupantes signalées l'année dernière et des professionnels débordés. À La Réunion, la protection de l'enfance fait face à une pression croissante... entre manque de moyens, difficultés de coordinations et parcours souvent douloureux pour les familles.

À La Réunion, le temps sec et plus frais qui a commencé à s'installer ce week-end de Pâques du 4 au 6 avril 2026 se poursuit en ce début de semaine. La nuit de dimanche 5 à lundi 6 avril a été la plus fraîche de cet épisode. Il a fait seulement 1,5 degré à la Plaine des Chicots, ce qui constitue d'ailleurs un record mensuel pour un mois d'avril. Selon Météo France, les minimales ont souvent été inférieures à 10 degrés dans les hauts, voire sous les 5 degrés dans les coins froids habituels.

Le président américain Donald Trump menace de détruire l'Iran mardi soir si Téhéran ne répond pas d'ici là à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

Pendant ce week-end de Pâques, du 3 au 6 avril 2026, deux refus d'obtempérer ont été constaté par les gendarmes de la Rivière Saint-Louis. Une enquête est en cours pour identifier le premier chauffeur, tandis que le second il se trouve actuellement en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé, défaut de permis de conduire, conduite sous stupéfiant, et défaut d'assurance. Les gendarmes ont par ailleurs relevé 216 infractions sur les 21 opérations réalisées sur le département.

Matante Rosina annonce un temps lumineux et agréable ce mardi 7 avril 2026. Après ce long week-end de Pâques, le soleil sera bien présent dès le matin et continuera de briller largement, notamment sur le littoral et dans les hauts où les sommets profiteront d’un ciel bien dégagé toute la journée. Dans l’après-midi, quelques nuages vont bien essayer de se former dans les hauteurs, mais rien de bien méchant. Le vent reste faible à modéré de Sud à Sud-Est, et la mer peu agitée avec une houle de Sud en baisse.