À la une de ce mardi : séjours annulés, cour d'assises, piratage de l'ANTS, mode engagée, dimanche pas si classique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 21 avril 2026 : - Un enfant victime d'une importante allergie alimentaire : une association de Sainte-Marie visée par une enquête - Cour d’assises : poursuivi pour assassinat, l'accusé reconnaît les faits, mais nie l’intention homophobe - Fuite de données: le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés frappé par une attaque informatique - Mode engagée : La Réunion et Madagascar croisent leurs talents à la Cité des Arts - Saint-Denis : "Un dimanche (pas si) classique" fait son retour - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mardi généreux en soleil (Photo www.imazpress.com)

En janvier 2026, un enfant accueilli par une association basée à Sainte-Marie dans le cadre d'un séjour de loisirs, a été victime d'une grave allergie alimentaire. Il a mangé un aliment signalé dangereux pour lui par les parents. L'enfant a été conduit à l'hôpital. Les faits ont été signalés aux autorités. Début avril 2026, l'association, a été contrainte d’annuler les réservations en cours, à cause, dit-elle aux parents "d'un problème administratif". Interrogée par Imaz Press, la préfecture informe que cette décision a été prise "en raison "de constat de dysfonctionnements ne garantissant pas la sécurité physique et morale du public accueilli". Une "enquête administrative est en cours" et "la justice est saisie en parallèle" note la préfecture

Depuis ce lundi 20 avril 2026, Billy Sinamoutou, s'est ouvert devant la Cour d'assises de La Réunion. Le jeune homme est accusé d'avoir assassiné Alain Laravine le 9 octobre 2023. Si l'accusé reconnaît, mieux assume, le meurtre et la préméditation, il refuse d'admettre le côté homophobe de son acte. Son audition, prévue lors du second procès, sera particulièrement importante.

L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui gère les demandes de pièces d'identité, a "détecté un incident de sécurité" le 15 avril qui pourrait impliquer des données de particuliers et de professionnels, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur

Designers, artisans et acteurs engagés de La Réunion et de Madagascar se donnent rendez-vous le 25 avril 2026 à la Cité des Arts, à Saint-Denis pour une journée placée sous le signe de la mode durable, de la coopération régionale et de la création artistique.

L'association Kuda Bux et la ville de Saint-Denis, annonce le retour de l'événement "Un dimanche (pas si) classique", le 26 avril 2026 à partir de 18 heures au Jardin de la Liberté, à Saint-Denis. Un rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, qui promet d'être inoubliable.

Pour ce mardi 21 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée bien ensoleillée sur toute l'île, quelques gouttes tout au plus sur l'est, rien de méchant. Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur et des hauts, avec des averses temporaires l'après-midi sur le nord-ouest et le secteur du volcan. Entre Saint-Gilles et Saint-Joseph, le littoral garde un beau temps ensoleillé toute la journée, une belle journée pour profiter des plages.