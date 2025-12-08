À la une de ce mardi : Brigitte insulte des militantes, démolition du Ritz, Gironcel devant le tribunal, salon des seniors, le Piton en vigilance et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 9 décembre 2025 : - Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan - Démolition du cinéma Ritz : la fin d’un pan de l’histoire culturelle de Saint Denis - Sainte-Suzanne : le recours de Maurice Gironcel concernant son inéligibilité, examiné par le tribunal administratif - Département : 25.000 gramoun attendus au salon des Seniors à la Nordev - Piton de la Fournaise : retour en phase de vigilance, l'enclos en partie accessible - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée qui commence sous le soleil (Photo www.imazpress.com)

Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'État évoquant "une critique de la méthode radicale employée" par ce collectif.

C'est la fin d'une ère, d'une époque, qui prend fin rue Juliette Dodu à Saint-Denis. Ce lundi 8 décembre 2025, une partie de la façade principale, au-dessus des arches de l'entrée, là où prônait fièrement l'enseigne "Ritz", s'est écroulée sous les coups de la pelleteuse. Un pan de l'histoire culturelle s'en va, laissant place à un immeuble de standing baptisé le Lincoln. Une destruction qui divise.

Le bras de fer politico-judiciaire entre Maurice Gironcel et l’État se déplace ce mardi 9 décembre devant le tribunal administratif de Saint-Denis. Le maire de Sainte-Suzanne conteste l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 le déclarant "démissionnaire d’office" de l’ensemble de ses mandats à la suite de sa condamnation définitive à cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire du Sidélec. Les magistrats de la rue Félix-Guyon doivent examiner son recours en urgence.

Le Salon des Seniors Réunion organisé par l’Association ADeRR, revient pour une 8ème édition dédiée au bien-vieillir et aux innovations de la Silver Economie. Il se tiendra à la Nordev à Saint-Denis les 12, 13 et 14 décembre 2025 de 9h à 17h, et l'entrée est gratuite. Cette année, c'est le naturaliste Raymond Lucas qui parrainera l'édition. 25.000 gramoun sont attendus sur ces trois jours.

Selon l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), l’activité sismique est revenue au cours des dernières 24 h à un niveau comparable à celui observé avant l’intrusion du 5 décembre 2025, avec 1 à 3 séismes enregistrés par heure. À ce stade, la poursuite de l’intrusion peut désormais être exclue et cette intrusion peut être considérée comme définitivement arrêtée. Dans ce contexte, le préfet de La Réunion décide de revenir en phase de vigilance à compter de ce mardi 9 décembre 2025. L'enclos est donc de nouveau accessible dans certaines zones.

L'eau du riz de Matante Rosina est claire ce matin ce qui annonce une belle matinée ce mardi 9 décembre 2025. Les nuages vont se réveiller dans l'après-midi et apporter quelques averses surtout du côté de l'ouest et du sud mais pas grand chose, juste de quoi humidifier le sol. Ailleurs, le soleil brille sans qu'aucun nuages ne viennent le déranger.