À la une de ce mercredi : le préfet en guerre contre les drogues, un homme poignardé, saisies de dou, chlordécone, Salon du tourisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 3 juin 2026 : - Prostitution, violences faites aux femmes, vols : le trafic de drogue menace gravement la société réunionnaise, estime le préfet - Saint-Louis : un homme poignardé en centre ville, une enquête est ouverte par la gendarmerie - Stupéfiants : les saisies de drogue de synthèse, dont le dou, ont augmenté de 305% en un an - Scandale du chlordécone : le Parlement reconnaît la part de responsabilité de l'Etat - Saint-Denis : 10.000 visiteurs attendus à la Nordev pour Veezit, le Salon du tourisme - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mercredi particulièrement chaud (Photo www.imazpress.com)

L'augmentation du trafic et de la consommation de drogues, parmi lesquelles le dou, une drogue de synthèse, menace la société réunionnaise selon Patrice Latron, préfet de La Réunion. Dans un entretien avec Imaz Press, le représentant de l'Etat alerte sur les dangers graves liés au trafic de drogues : les violences faites aux femmes, la prostitution, y compris des mineurs, et la délinquance d'appropriation avec les cambriolages et les atteintes à la personne notamment

Selon nos confrères de Réunion Première, un homme âgé de 49 ans a été poignardé en pleine rue à Saint-Louis dans la nuit de ce mardi 2 juin 2026. La maire de la ville, Juliana M'Doihma, affirme qu'une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d'établir avec précision les circonstances de ce drame"

Les saisies de Kétamine et de cathinones, des drogues de synthèse dont fait partie le dou, ont bondi de 305 % en moins d’un an à La Réunion. Soit un total de 34,5 kilos saisis entre le 1 er janvier et le 15 mai 2026. Dans un entretien accordé à Imaz Press, le préfet de La Réunion, Patrice Latron a fait le point sur l’évolution des saisies de drogues interceptées à leur arrivée sur l’île. En moins de 6 mois, les saisies de ces drogues de synthèse augmentent de façon significative et avoisinent le total de 38 kilos interceptés sur l'ensemble de l'année 2025 (Photo www.imazpress.com)

Le Parlement a adopté mardi une loi reconnaissant la "part de responsabilité" de l'État dans le scandale du chlordécone aux Antilles, où plus de 90% de la population est contaminée, une "avancée" pour les parlementaires, bien que l'indemnisation des victimes ne soit érigée qu'en "objectif" pour les pouvoirs publics.

Le Salon du tourisme, Veezit, fait son retour à la Nordev à Saint-Denis les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026. Plus de 10.000 visiteurs sont attendus, 10 destinations représentées et trois jours pour voyager sans passeport. Le public sera accueilli de 9h à 18h dans le Hall A

Pour ce mercredi 3 juin 2026, la matinée commence avec un beau soleil sur toute l'île. Mais au fil des heures, les hauteurs se couvrent et quelques averses font leur apparition, avec même la possibilité d'orages sur les massifs. Ce qui retient l'attention de Matante Rosina aujourd'hui, c'est le thermomètre. Pour un mois de juin, les valeurs sont tout simplement anormales pour la saisons, Saint-Denis attend 30°C au compteur. Une chaleur bien lourde accentuée par l'absence d'alizé, remplacé par de simples brises sur toute l'île.