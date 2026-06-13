À la une de ce samedi : boissons artisanales péi, rappel de lait infantile, adolescent agressé, journées de l'archéologie, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 13 juin 2026 : - [Photos-Vidéos] Jus de fruits, kombucha, kéfir : les boissons artisanales péi ont le vent en poupe - À La Réunion : retrait et rappel d’un lot de lait infantile "Allernova AR" des laboratoires Novalac - Saint-Denis : un jeune de 14 ans violemment agressé, son pronostic vital engagé - Journées européennes de l'archéologie : trois jours pour explorer le passé - La rétro de la semaine : eaux usées dans sa cuisine, ancienne pension marron, violences sexuelles sur enfant, Darmanin et enseignes internationale - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi bien agréable (Photo www.imazpress.com)

Moins d’alcool sur nos tables et plus de boissons artisanales et produites à La Réunion. Sur l’île, les boissons péi sont à la mode. Kéfir, kombucha et jus fraîchement pressés avec des fruits de saison, les Réunionnais font le choix de boissons plus saines pour la santé. Des produits qui trouvent aujourd’hui leur place dans les rayons des grandes surfaces, sur les tables des restaurants et dans les foyers réunionnais. Derrière cet engouement, des entrepreneurs passionnés qui font face aux défis liés à l’insularité : investissements coûteux, dépendance aux importations, et difficultés d’accès aux aides.

Le ministère de l’agriculture et le ministère de la santé ont été informés du retrait et rappel volontaire d’un lot de lait infantile commercialisé par les laboratoires Novalac. Des produits vendus, en pharmacies, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et en France hexagonale. Ce retrait-rappel, sans aucun lien avec l'alerte internationale récente concernant des laits infantiles de différents producteurs dans le monde, a été engagé à l’initiative de l’entreprise.

Aux alentours de 14 heures, ce vendredi 12 juin, dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, un collégien âgé de 14 ans a été violemment agressé. Le pronostic vital de la victime était engagé lorsqu'il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte.

Les Journées européennes de l'archéologie (JEA) ont débuté hier, vendredi 12 juin 2026 et se poursuivent jusqu'au dimanche 14 juin. À La Réunion, partout en France et dans plus de 30 pays européens, le public est invité à découvrir les coulisses de l'archéologie à travers des visites, ateliers, rencontres et animations.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2026 :

• Lundi 8 juin - [Photos-Vidéo] Saint-Denis : les eaux usées coulent dans son logement, un locataire obligé de cuisiner dans les parties communes

• Mardi 9 juin - Saint-Denis : à Saint-François, une ancienne pension marron accueille de nouveau des locataires dans des conditions dégradées

• Mercredi 10 juin - Violences sexuelles sur enfants : 1.325 dossiers à réexaminer à La Réunion, la députée Karine Lebon interpelle le ministre de la Justice

• Jeudi 11 juin - Violences sexuelles sur enfants : Monsieur le ministre de la Justice, vous accablez les magistrats et vous gommez votre responsabilité... trop facile

• Vendredi 12 juin - Enseignes internationales : Ikea, H&M, Sephora, Action... toujours absentes du paysage commercial à La Réunion

Pour ce samedi 13 juin 2026, la journée commence avec un grand soleil Quelques faibles averses tombent sur les pentes en seconde partie de journée, pendant que le rivage garde de belles éclaircies tout au long de la journée.