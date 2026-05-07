À retenir ce jeudi soir : contrats PEC et préfet, Grand port maritime, grève aux Flamboyants, rixes entre jeunes, Piton de la Fournaise

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 mai 2026 : - Contrats PEC : face à la colère des élus locaux, le préfet jure que l'État maintient son engagement pour les collectivités - Fin de conflit au Grand port maritime : salariés et direction signent un protocole d'accord - Clinique les Flamboyants Est : la CFTC dépose un préavis de grève illimitée - Saint-Pierre : plusieurs rixes entre jeunes font deux victimes, trois personnes interpellées - Piton de la Fournaise : retour en phase de vigilance, réouverture partielle de l’enclos

Dans un contexte de forte diminution des quotas de contrats PEC attribués aux collectivités locales, la préfecture assure que l'État maintient, ailleurs, son engagement pour les collectivités en 2026. Alors que les maires de l'île ont appelé les réunionnais à la mobilisation le 20 mai prochain, la préfecture partage les dotations dont vont bénéficier les 24 communes de l'île et affirme que l'État ne se désengage pas : " L'État consacre 259,86 euros par habitant aux communes de l'île, contre 174,76 euros au niveau national" une dotation en augmentation de + 5,1 %.

Ils sont parvenus à trouver un accord. Il n'y aura donc pas de mouvement de grève au Grand port maritime. Selon nos informations, salariés et direction ont signé un protocole d'accord. Alors qu'un préavis avait été posé par la CGTR pour ce jeudi 7 mai 2026, les discussions ont repris ce jeudi 7 mai.

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte annonce le dépôt d’un préavis de grève illimitée à compter du 13 mai 2026, minuit, au sein de la clinique des Flamboyants Est. Cette décision intervient à la suite de "nombreuses remontées des salariés concernant une dégradation importante des conditions de travail, un manque de dialogue social et des difficultés organisationnelles impactant directement les équipes ainsi que la qualité de prise en charge des patients", explique le syndicat

La police nationale de La Réunion est intervenue dans les nuits du 2 et 3 mai 2026 à Saint-Pierre. Les forces de l'ordre affirment que la ville a été le théâtre d'affrontements entre des jeunes armés de bâtons et de chaînes "Ces rixes entre jeunes de quartiers différents ont fait au moins deux victimes, l'une avec 10 jours d'incapacité totale de travail (ITT) et la seconde avec 12 jours d'ITT." Les déclarations des victimes et les investigations permettaient l'interpellation de 3 personnes ajoutent les policiers.

Suite à la fin de l'éruption volcanique débutée le 13 février 2026 et aux reconnaissances opérées les 30 avril et 6 mai 2026, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du volcan du Piton de la Fournaise à compter de ce jeudi 7 mai, 15h. Le passage en phase de vigilance entraîne cependant la mise en place de restrictions réglementaires concernant l’accès du public à l’enclos.