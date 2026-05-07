Piton de la Fournaise : retour en phase de vigilance, réouverture partielle de l’enclos

Suite à la fin de l'éruption volcanique débutée le 13 février 2026 et aux reconnaissances opérées les 30 avril et 6 mai 2026, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du volcan du Piton de la Fournaise à compter de ce jeudi 7 mai, 15h. Le passage en phase de vigilance entraîne cependant la mise en place de restrictions réglementaires concernant l’accès du public à l’enclos. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Afin de garantir la sécurité des visiteurs, les restrictions suivantes s’appliquent :

• Partie haute de l’enclos



L’accès à la partie haute de l’enclos est autorisé uniquement sur les deux sentiers suivants et dans les limites indiquées :

- Le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – Sentier Rivals – Cratère Caubet

- Le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère)

- Le sentier Kapor, demeure interdit au public, une partie de celui-ci étant recouverte par la coulée de lave de 2026.



• Partie basse de l’enclos



• L’accès aux tunnels de lave de 2007 est autorisé.

• L’accès aux tunnels de 2004 est autorisé depuis le 06 mai 2026

• L’accès à la limite Nord de la coulée 2026 par le sentier des Laves est ouvert au public depuis la RN2 via le Chemin de pêcheur du Grand Cap.

- La vigilance reste de mise -

Le public est invité à respecter strictement les prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information et d’avertissement installés par l’ONF le long des sentiers autorisés. Il est rappelé de manière générale que le public, avant toute randonnée, doit s’informer sur les consignes des autorités, sur les conditions météorologiques, sur l’état des sentiers et avoir un équipement adapté.



En cas d’observation d’une nouvelle phase d’intrusion volcanique, un retour en alerte 1 « éruption probable ou imminente » demeure possible. La vigilance reste donc de mise et les services de l’État, aux côtés des différents partenaires, assurent un suivi régulier de la situation.

- Une éruption plus longue que la moyenne -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marquée par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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