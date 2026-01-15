À retenir ce soir : meurtre de Cindy Morvan, des agriculteurs en garde à vue, tenues de plage, une battue pour Nicolas Aulezy et mules condamnées

Bonsoir La Réunion - À la une de ce jeudi 15 janvier 2026 : - Meurtre de Cindy Morvan : ex-compagnon de la victime, le Réunionnais Bruno Tanjon, mis en examen pour complicité d’assassinat - Mobilisation agricole à Paris : plusieurs agriculteurs de La Réunion placés en garde à vue - Plages de Saint-Gilles : un collectif de citoyens réclame au mairie d'intervenir pour rhabiller les baigneurs - Disparition de Nicolas Aulezy : un appel à la mobilisation pour retrouver l'homme de 47 ans - Blanchiment d'argent : deux mules interpellées à La Réunion condamnées à trois et deux ans de prison

Originaire de La Réunion, Bruno Tanjon, médaillé aux championnats du monde et de France en cyclisme sur piste, a été mis en examen pour complicité d'assassinat et placé en détention provisoire après le meurtre de Cindy Morvan à Calais, le 31 octobre 2025. Ex-compagnon de la victime, il était en couple avec la femme qui a tué la mère de deux enfants.

Une centaine d'agriculteurs de la Confédération paysanne sont parvenus mercredi à entrer dans une annexe du ministère de l'Agriculture à Paris, qu'ils ont occupée pendant une heure avant d'être délogés. Une cinquantaine d'agriculteurs ont été placés en garde à vue de 50. Parmi eux, plusieurs représentants du milieu agricole de La Réunion, dont des membres de la CGPER.

Des administrés de la commune de Saint-Paul ont adressé au maire, Emmanuel Séraphin, une demande citoyenne visant à instaurer un arrêté municipal encadrant le port d’une tenue correcte et rhabiller les baigneurs sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains et leurs abords.

Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Dix jours après sa disparition, sa famille et ses proches lancent un appel à la solidarité des Réunionnais pour tenter de le retrouver. Une battue sera organisée ce samedi 17 janvier dès 7 heures si la météo le permet.

Alors que les mules continuent de transiter par La Réunion, la Cour d'appel a condamné ce jeudi 15 janvier 2025, deux femmes soupçonnées de transport de fonds dissimulés. Doriane L. écope de trois ans de prison, tandis que Tene F. est condamnée à deux ans, indique Le Quotidien. Dans ces deux affaires, le parquet général avait requis un durcissement des peines prononcées en première instance, estimant que les prévenues ne sont pas de simples mules occasionnelles mais des rouages actifs de réseaux structurés.