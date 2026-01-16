À retenir ce soir : prescription d'arrêts maladie, médiateurs du TO, contrats PEC menacés et le conducteur du SUV interpellé

Bonsoir La Réunion - À la une de ce vendredi 16 janvier 2026 : - Grève des médecins : le gouvernement renonce à imposer des objectifs de réduction de prescription d'arrêts maladie - À La Réunion, les contrats PEC menacés faute de budget voté à l'Assemblée nationale - Miel Vert : le tribunal administratif rejette la requête d'une foraine, elle est priée de quitter les lieux - Piton de la Fournaise : l'activité sismique au ralenti, mais l'inflation persiste - Accident à Saint-Pierre : interpellation du conducteur d'un SUV en fuite après avoir percuté un cycliste

Le gouvernement renonce à la possibilité d'imposer des objectifs de réduction de prescription aux médecins prescrivant plus d'arrêts maladie que leurs confrères, l'une des mesures à l'origine de la grève des médecins libéraux, a-t-on appris jeudi de sources syndicales concordantes.

C’est une problématique que les élus réunionnais connaissent bien. À quelques jours de la rentrée scolaire, les maires des villes de l’Étang-Salé et du Port déplorent une situation qui met à mal l’organisation dans les écoles. Pas de budget voté à l’Assemblée nationale, cela signifie qu’il leur est impossible de faire de nouvelles embauches en contrat PEC, parcours emploi compétences, car ils n’en connaissent pas encore les financements.

Ce mardi 13 janvier 2026, Laëtitia Barret avait saisi le tribunal administratif suite au refus de la mairie du Tampon de lui accorder des emplacements sur le site de Miel Vert. Cette dernière s'était installée sur les emplacements qui lui avaient été accordés l'année précédente, mais a été priée de quitter les lieux par la mairie. Le TA a rejeté ce vendredi sa demande, elle doit donc retirer ses manèges du site.

Depuis l'intrusion magmatique du 1er janvier 2026, bien que l'activité sismique ralentie, l'inflation persiste, indiquant que le système d’alimentation magmatique superficiel reste sous pression, note ce vendredi 16 janvier, l'Observatoire volcanologique (OVPF).

Le samedi 3 janvier 2026 à Saint-Pierre, un SUV noir a percuté un cycliste route Ligne Paradis, avant de prendre la fuite. Ce vendredi 16 janvier 2026, la police informe que l'auteur de cet accident corporel a été interpellé et placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement. La victime avait été placée dans le coma après une lourde opération chirurgicale sur la colonne vertébrale, laissant un pronostic vital fonctionnel très engagé. Après l'accident, un appel à témoins avait été lancé par les forces de l'ordre.