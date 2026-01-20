À retenir ce soir : proposition de loi sur les enfants “de la Creuse”, 49.3 déclenché pour le budget, fin d'éruption au volcan, Guito Narayanin condamné et congé menstruel

Bonsoir La Réunion - À la une de ce mardi 20 janvier 2026 : - Adoption en commission de la proposition de loi sur les enfants dits “de la Creuse” - Saint-Denis : un homme gravement blessé dans un toboggan à Aquanor, un non-respect des consignes d’utilisation en cause - Volcan : fin de l'éruption au Piton de la Fournaise - Mayotte : Guito Narayanin condamné à 5 ans de prison, il est soupçonné d'être le commanditaire de l'agression d'une avocate - L’Université de La Réunion met en place un congé menstruel pour les étudiantes

Forte de 120 députés cosignataires et d’un activisme ininterrompu auprès du gouvernement, la proposition de loi portée par la députée Karine Lebon a été adoptée ce mardi 20 janvier 2026 après-midi en commission des affaires sociales.

Le premier ministre, Sébastien Lecornu, a engagé ce mardi 20 janvier 2026 la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget de l’Etat pour 2026, et a déclenche l'article 49.3 de la Constitution. Le premier d’une série de trois qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février.

L’éruption débutée ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45 s’est arrêtée aux alentours de 5 heures, avec l’arrêt du trémor volcanique, indique ce mardi 20 janvier, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant quant à l’évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité sur un autre site), compte tenu de la poursuite de la sismicité. Le préfet rappelle que tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise reste interdit, et que le survol de drone de la zone reste réglementé.

Ce mardi 20 janvier 2026, le chef d'entreprises Théophane "Guito" Narayanin, a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Il est soupçonné d'avoir commandité l'agression d'une avocate à Mayotte en 9 septembre 2015. Le tribunal a délivré un mandat de dépôt différé. À une date qui sera décidée ultérieurement par les juges, le chef d'entreprise devra donc aller en prison même s'il fait appel.

À compter de ce mois de janvier 2026, l’Université de La Réunion met en place un congé menstruel à destination des étudiantes inscrites dans l’établissement. Ce congé menstruel permet aux étudiantes de bénéficier jusqu'à deux jours d’absence par mois, d’une déclaration d’absence effectuée via une plateforme dédiée. Les absences déclarées dans ce cadre sont considérées comme justifiées au titre de l’assiduité.