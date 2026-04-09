À retenir ce soir : un footballeur de la JSSP condamné, nouvelle bouche éruptive, David Lorion à la Civis, Joé Bédier à la Cirest, et Pierrefonds

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 9 avril 2026 : - Saint-Pierre : un footballeur de la Saint-Pierroise condamné à 2 ans de prison avec sursis pour proposition d'actes sexuels à une mineure - Piton de la Fournaise : ouverture d’un nouvelle fissure éruptive - Civis : David Lorion, maire de Saint-Pierre, élu président de l'intercommunalité à l'unanimité - Cirest : Joé Bédier, seul candidat, élu président de la Cirest - Tensions à l’aéroport de Pierrefonds : faute de pompiers suffisants, le transport de passagers à l’arrêt dés ce vendredi

Un footballeur de la Jeunesse sportive saint-pierroise (JSSP) a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour proposition d'actes sexuels par majeur à mineure. Le jugement a été prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre ce mardi 31 mars 2026. Les faits se sont produits à la fin de l'année 2025. Âgé de 28 ans, il était poursuivi pour avoir fait des propositions à caractère sexuel, notamment par messages à une lycéenne rencontrée dans un gymnase municipal de Saint-Pierre où il était employé en tant qu'agent communal affecté à la maintenance.

Ce jeudi 9 avril 2026, l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise. Depuis 9h15, un nouveau point d’émission est observé en amont du cône éruptif, "dans la zone fracturée mise en place lors de l’ouverture de la fissure le 13 février", indique l'Observatoire. Ce nouveau point d’émission s’accompagne de petites fontaines de lave. L'éruption a repris ce mercredi 8 avril, pour un troisième épisode.

David Lorion, maire de Saint-Pierre, a été élu président de l'intercommunalité à l'unanimité ce jeudi 9 avril 2026. Le vote a lieu au gymnase Axel Ablancourt à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Pour rappel, la Civis compte six communes : Saint-Pierre, Saint-Louis, l'Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons.

Ce jeudi 9 avril 2026, a lieu le vote pour élire le nouveau président de la Communauté intercommunale de la région est (Cirest) et les vice-présidents.es. Joé Bédier, seul candidat, est élu à la présidence. Dans un communiqué commun, les maires de Saint-André, et de Saint-Benoît, Patrice Selly, ont appelé plus tôt à "une gouvernance renouvelée". Un appel salué par les autres communes de l'intercommunalité que sont Salazie, La Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et Bras-Panon

Seuls les vols non commerciaux et spéciaux pourront décoller de l'aéroport de Pierrefonds à partir de ce vendredi 10 avril 2026. C’est une vague d’arrêts maladie chez les pompiers de l’aéroport de Pierrefonds qui bouscule l’organisation de la structure. Évènement peu commun, tous les pompiers sont concernés. Ils sont normalement 8 et sans eux, pas de vols commerciaux ou touristiques, car le niveau minimum de sécurité incendie n'est pas assuré. Dés ce vendredi, il ne sera plus possible d'aller survoler le volcan au départ de l'aéroport de Saint-Pierre.