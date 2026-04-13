À retenir ce soir : grève sur la route, avocats mécontents, procès de didier Robert, pellicule perdue et fermeture du centre funéraire de Primat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 13 avril 2026 : - Prix des carburants : la Région favorable à une aide de 5 centimes supplémentaires sous condition, l'intersyndicale suspend la grève - Projet de loi SURE : les avocats ont voté la prolongation de la grève - Emplois présumés fictifs à la Région : la procureure générale se désiste de son appel pour quatre prévenus, Didier Robert toujours poursuivi - Aux Etats-Unis, la pellicule perdue d'un trésor du cinéma français retrouvée dans un grenier - Saint-Denis : fermeture exceptionnelle du centre funéraire de Primat du 14 au 16 avril

Les professionnels de la route regroupés en intersyndicale lancent une grève illimitée ce lundi 13 avril 2026. Ils demandent des aides pour faire face à l'augmentation des prix des carburants. Après plusieurs échanges avec la Région Réunion, le ministère des Transports et les services de l’État, l'intersyndicale a jugé les propositions insuffisantes. Du côté des pétroliers : silence radio. Rien ne se passe, aucune proposition et aucun effort. Première étape de cette mobilisation : des opérations escargot en direction de Saint-Denis et du Port.

Les avocats des barreaux de Saint-Pierre et Saint-Denis poursuivent leur mouvement de grève ce lundi 13 avril 2026 et appellent les justiciables à les rejoindre. Une grève qui sera reconduite jusqu'à vendredi au moins à Saint-Pierre, et jusqu'au lundi 20 avril à Saint-Denis. Les avocats se sont rassemblés, dès 7 heures 30, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Une mobilisation organisée dans le cadre de la contestation nationale contre le projet de loi S.U.R.E (Sanction utile, rapide et effective), actuellement examinée au Parlement.

Le parquet général se désiste de son appel concernant quatre personnes poursuivies et relaxées par le tribunal correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs à la Région. Donnée par des médias en ligne, l'information a ensuite été confirmée à Imaz Press. Ces quatre personnes sont donc définitivement reconnues non coupables dans cette affaire. Didier Robert, président de Région au moment des faits présumés, et plusieurs autres de ces co-mis en cause, également relaxés en première instance, seront jugés en appel à partir de ce mercredi 15 avril 2026. Leur procès doit durer trois jours

Le vieux coffre en bois était dans la famille depuis un siècle, déplacé, au fil des générations, du grenier à la grange, de la grange au garage. Personne ne savait qu'il contenait un trésor du cinéma français.

En raison de travaux importants de mise aux normes électriques, le centre funéraire de Primat sera exceptionnellement fermé au public du mardi 14 au jeudi 16 avril 2026 inclus. Durant cette période, les crémations seront redirigées vers le centre funéraire Sud. L’accueil des familles pour les chambres funéraires, casiers et salles d’adieu sera assuré au centre intercommunal de Bois-Rouge.